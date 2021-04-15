【國務會議】提升市場主體登記管理便利，設歇業制度，解決註銷難

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李克強１４日主持召開國務院

常務會議，通過《中華人民共和國市場主體登記管理條例（草案）》，為培育壯大市場主體和促

進公平競爭提供法治保障。

草案整合已出台的關於市場主體登記管理的行政法規，對在中國境內以營利為目的從事經營

活動的各類企業、個體工商戶、農民專業合作社等登記管理作出統一規定。

主要包括：一，提升登記便利度。推行當場辦、一次辦、限時辦、網上辦、異地可辦。登記

機關對申請材料符合法定要求的應予當場登記；不能當場登記的，一般應在３個工作日內予以登

記。電子與紙質營業執照具有同等法律效力。

二，精簡申請材料和登記環節。登記機關能夠通過政務信息共享平台獲取的相關信息，不得

要求申請人重復提供。申請材料不齊全或不符合法定形式的，登記機關應一次性告知申請人需補

正的材料。

三，為推動解決「註銷難」，明確規定市場主體未發生或已清償債權債務、職工工資、社保

費用、應繳稅款等，書面承諾承擔相關法律責任並按規定公示的，可按簡易程序辦理註銷，其中

個體工商戶無需公示。



＊可歇業最長不超過３年＊



四，為降低市場主體維持成本，設立歇業制度。因自然災害、事故災難、公共衛生事件等造

成經營困難的，市場主體可自主決定在一定時期內歇業並向登記機關備案，歇業最長不得超過３

年。

五，明確誠信和監管要求。市場主體實行實名登記，對提交材料真實性、合法性和有效性負

責，並按規定公示年度報告和登記相關信息。對登記時提交虛假材料或有其他欺詐行為的，撤銷

其市場主體登記，直接責任人３年內不得再次申請登記。登記機關根據市場主體信用狀況實施分

級分類監管，採取「雙隨機、一公開」方式對登記事項進行監督檢查。

六，明確違法行為的法律責任和處罰措施。增強處罰針對性，情節嚴重的吊銷營業執照，維

護誠實守信、公平競爭的市場秩序。

