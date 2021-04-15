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15/04/2021 08:05

【數據解讀】商務部：外貿增勢好於疫情前，預計全年「前高後低」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》針對中國一季度外貿數據，商務部外貿司
司長李興乾表示，中國外貿增勢好於疫情前水平，但仍面臨諸多不確定因素，預計全年增速將呈
「前高後低」走勢。
　　海關總署日前發布數據顯示，一季度，以人民幣計中國進出口增速達２９﹒２％，其中，出
口、進口分別增長３８﹒７％和１９﹒３％。與２０１９年同期相比，進出口、出口、進口分別
增長２０﹒５％、２２﹒５％和１８﹒２％。
　　李興乾表示，一季度進出口增速創２０１１年以來同期新高，與２０１９年同期相比也處於
較高水平，可以說「增勢良好，好於疫情前水平」。其中，出口附加值穩步提高，手機、家用電
器、汽車、液晶顯示板等高附加值產品出口單價分別上漲７﹒１％、４﹒５％、６％和５％。新
業態新模式蓬勃發展，一季度跨境電商進出口增長４６﹒５％，跨境電商綜試區新增１００多個
海外倉。

＊國際物流運力緊張、運費高企，原材料價格上漲等不容樂觀＊

　　一季度外貿為何「淡季不淡」？李興乾表示，這是國際需求回暖和中國外貿產業強大供給能
力共同作用的結果。此外，穩外貿政策保障能力、外貿企業創新活力、產業鏈供應鏈配套能力形
成的疊加效應，以及去年同期基數較低、「就地過年」等階段性因素也拉高了進出口增幅。
　　同時，李興乾也指出，外貿發展仍面臨諸多不穩定不確定因素，比如疫情形勢不確定，貿易
問題政治化干擾國際貿易秩序，國際產業鏈供應鏈不穩定性增加等，此外，國際物流運力緊張、
運費高企，原材料價格持續上漲等，都「不容樂觀」。
　　他表示，未來商務部將會同有關部門持續增加運力、擴大集裝箱供給，緩解外貿企業物流困
難。推進內外貿產品「同線同標同質」，助力內外貿一體化，並繼續完善國際貿易「單一窗口」
功能，不斷優化環境，促進貿易便利化。

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