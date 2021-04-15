【新冠疫苗】內地打疫苗近１﹒８億劑，專家籲接種率八成才開國門

《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，截至４月１４日，３１個省（自治區、直轄

市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗１７９２１﹒６萬劑次。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，只有一個國家疫苗接種率達到７０％、８０％

，才敢打開國門。誰先把疫苗接種率搞上去，誰就有優先機會打開國門。他呼籲大家盡快接種疫

苗，「一定要在秋冬季以前，把疫苗接種率搞上去，我們就爭取了主動」。（ｃｔ）

