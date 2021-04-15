《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，截至４月１４日，３１個省（自治區、直轄
市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗１７９２１﹒６萬劑次。
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，只有一個國家疫苗接種率達到７０％、８０％
，才敢打開國門。誰先把疫苗接種率搞上去，誰就有優先機會打開國門。他呼籲大家盡快接種疫
苗，「一定要在秋冬季以前，把疫苗接種率搞上去，我們就爭取了主動」。（ｃｔ）
15/04/2021 16:27
【新冠疫苗】內地打疫苗近１﹒８億劑，專家籲接種率八成才開國門
《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，截至４月１４日，３１個省（自治區、直轄
市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗１７９２１﹒６萬劑次。
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，只有一個國家疫苗接種率達到７０％、８０％
，才敢打開國門。誰先把疫苗接種率搞上去，誰就有優先機會打開國門。他呼籲大家盡快接種疫
苗，「一定要在秋冬季以前，把疫苗接種率搞上去，我們就爭取了主動」。（ｃｔ）
|財經熱話15/04/2021
《笑傲缸湖》「世紀騙徒」麥道夫逝世，究竟佢有咩咁把砲？
|財經熱話15/04/2021
【快手重創】快手已穿底料短線續挫 麥嘉嘉:不嚴守止蝕無辦法
|FOCUS15/04/2021
【FOCUS】央媽論文倡放開生育 人口普查恐觸目驚心
|開市Good Morning15/04/2021
林家亨：人民幣電子化長遠利好騰訊阿里
|市場動向15/04/2021
未懼殘疾纏身 活出復康新生命
|中國故事14/04/2021
《神州經脈》互聯網平台承諾合規經營 滬指止三連跌惟成交半年低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰