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15/04/2021 16:27

【新冠疫苗】內地打疫苗近１﹒８億劑，專家籲接種率八成才開國門

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，截至４月１４日，３１個省（自治區、直轄
市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗１７９２１﹒６萬劑次。
　　中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，只有一個國家疫苗接種率達到７０％、８０％
，才敢打開國門。誰先把疫苗接種率搞上去，誰就有優先機會打開國門。他呼籲大家盡快接種疫
苗，「一定要在秋冬季以前，把疫苗接種率搞上去，我們就爭取了主動」。（ｃｔ）

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