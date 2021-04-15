《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲昨日（１４日）參加俄羅
斯總統普京召開的俄羅斯地理學會監事會視像會議，是自今年１月２０日線上會見鄉村教師後再
度露面。從會議片段可見，馬雲坐在一間中式布置的房間內，全程未有發言，偶爾喝茶。
阿里集團早前被捲入監管風波，日前因網購平台壟斷行為等遭當局重罰１８２﹒２８億元人
民幣，旗下螞蟻集團上市計劃叫停並須接受金融機構監管，期間馬雲一直神隱，有外媒通過分析
飛行數據，判斷馬雲身處海南，但偶爾會飛回北京。（ｅｙ）
15/04/2021 14:36
【反壟斷】馬雲昨現身俄羅斯地理學會監事會視像會議，全程未發言
《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲昨日（１４日）參加俄羅
斯總統普京召開的俄羅斯地理學會監事會視像會議，是自今年１月２０日線上會見鄉村教師後再
度露面。從會議片段可見，馬雲坐在一間中式布置的房間內，全程未有發言，偶爾喝茶。
阿里集團早前被捲入監管風波，日前因網購平台壟斷行為等遭當局重罰１８２﹒２８億元人
民幣，旗下螞蟻集團上市計劃叫停並須接受金融機構監管，期間馬雲一直神隱，有外媒通過分析
飛行數據，判斷馬雲身處海南，但偶爾會飛回北京。（ｅｙ）
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