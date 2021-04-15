【反壟斷】馬雲昨現身俄羅斯地理學會監事會視像會議，全程未發言

《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲昨日（１４日）參加俄羅

斯總統普京召開的俄羅斯地理學會監事會視像會議，是自今年１月２０日線上會見鄉村教師後再

度露面。從會議片段可見，馬雲坐在一間中式布置的房間內，全程未有發言，偶爾喝茶。

阿里集團早前被捲入監管風波，日前因網購平台壟斷行為等遭當局重罰１８２﹒２８億元人

民幣，旗下螞蟻集團上市計劃叫停並須接受金融機構監管，期間馬雲一直神隱，有外媒通過分析

飛行數據，判斷馬雲身處海南，但偶爾會飛回北京。（ｅｙ）

