《思前想後－郭思治》港股越５０天線才算突破，十天廿天線不作準

《思前想後》大市踏進４月份中旬，而經過本周初之反覆後，本月大市之形態現已扭轉成先

高而後低，恆指暫是由９日之高位２９１５２點跌至１２日之低位２８２７４點，即本月大市之

波幅已稍擴闊至８７８點，惟一個月之高低位是不該同時出現於兩個交易日之內，加上８７８點

之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，技術上該有更高或更低的指數出現，

從而拉闊本月高低位出現的距離以滿足慣性所需，而剩下之問題，該為恆指會上破９日之高位２

９１５２點，抑或跌穿１２日之低位２８２７４點而已。



＊港股本月波幅暫８７８點有待擴闊＊



談到後市之去向，首先當需看移動線方面之排列，直到１３日收市止計，５０天線位於

２９１８６點，２０天線位於２８６５７點，１０天線位於２８５９０點，而１００天線則位於

２８２１９點，以本月之恆指高位為９日２９１５２點計，即剛好位於５０天線２９１８６點之

下；本月之低位暫為１２日之２８２７４點，剛好位於１００天線２８２１９點之上；２０天線

２８６５７點及１０天線２８５９０點則位於本月波幅之內，由於恆指目前距２０天線及１０天

線極近，故只要有約三數百點之反覆，技術上已可出現升破或跌穿之訊號，故目前任何技術性之

重越或跌穿訊號均只宜視作參考，不能盡信，反之，要出現真正的突破，必需待恆指重越５０天

線或跌穿１００天線之後方能作準。



＊阿里不明因素消除，美團走勢較弱＊



阿里巴巴（０９９８８）被國家市場監管總局罰款１８２﹒２８億元人民幣，惟事件明朗後

反有利阿里巴巴股價上升，其一是不明因素已掃除，故買盤開始作中線部署，而最關鍵的是以阿

里巴巴於２０１９年之營業額為４５５７﹒１０億元人民幣計，罰款只是年度營業額的４％，影

響實不大。再者，阿里巴巴目前手持之現金加短期投資共達４５６０億元人民幣，以罰款金額為

１８２﹒２８億元人民幣計，當不會影響集團之財政狀況，難怪阿里巴巴股價在跌市中逆勢上升

。

至於美團點評（０３６９０）之表現相對較弱，市傳美團正部署配股行動，且涉及金額更高

達１００億美元，因於聯交所中央結盤系統（ＣＣＡＳＳ）數據顯示，高盛持有或代客持有之美

團股份由上周之１﹒３２億股增至４﹒３４億股，持股由２﹒２４％增至７﹒３６％，意味有約

３億股或５﹒１２％之實名股份已轉由高盛持貨。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

