【反壟斷】國辦督查室：深圳市泥頭車運輸涉行業壟斷等問題

《經濟通通訊社１５日專訊》中國政府網發文指，國務院辦公廳督查室近日派員赴廣東省深

圳市明察暗訪發現，深圳市有關部門和單位涉嫌違法設置砂石渣土運輸市場准入條件、違法增設

砂石渣土運輸車輛（泥頭車）的營運行政許可，深圳市建設工程運輸車輛協會（原深圳市自卸車

協會）利用行政委托事項違規收費，強制企業入會並收取會費，以自律名義搞行業壟斷，嚴重破

壞公平競爭的市場環境。

通報指，從２０１３年３月起，深圳市泥頭車整治辦將泥頭車「檔案號牌」核發和司機的「

備案合格證」培訓、核發工作委托給原深圳市自卸車協會。２０１９年１２月，深圳市建設工程

運輸車輛協會成立後，承擔了原深圳市自卸車協會相關業務。在深圳市交通部門和深圳市泥頭車

整治辦的默許下，兩個協會向泥頭車運輸企業及司機違規收費，２０１３年３月至２０２１年３

月，兩個協會累計收取相關費用約３９１﹒３萬元（人民幣．下同）。深圳市建設工程運輸車輛

協會還以要挾停止提供行政委托服務的方式，強制泥頭車運輸企業入會並收取每年８０００元會

費。據對深圳市建設工程運輸車輛協會財務收支的專項審計報告，２０２０年該協會會費收入達

２８４﹒５萬元。

通報指，深圳市建設工程運輸車輛協會制定有違市場公平競爭的規則搞行業壟斷，涉嫌違反

《反壟斷法》。而深圳市有關部門和單位將應當履行的行業監管職責以行業自律名義推給協會，

導致協會搞行業壟斷、破壞市場公平競爭秩序，違反了《優化營商環境條例》的相關規定。

深圳市政府對督查發現的問題高度重視，已積極組織整改。國辦督查室將密切跟蹤後續進展

情況，督促推動問題切實整改到位。（ａｃ）

