《輪證高清－孫明哲》波幅下行，選擇中期輕微價外證減低風險

《輪證高清》恆指波幅指數於過去一個月持續回落，近日跌至１年的低位，這指數反映恆指

的波幅走勢，事實上，其他個別股份特別是科技股的的波幅亦有明顯下跌。波幅下跌直接影響到

窩輪的表現，近日亦收到投資者有關窩輪不跟行的提問，原因就是整體市場波幅下跌所致。

投資者如果希望了解更多波幅走勢的資訊，可於高盛網站上得到恆指波幅指數的數據及圖表

，從而了解大市的波幅變化，至於希望較深入去了解個別股份波幅走勢，可於港交所網站上參考

個股上市期權的波幅變化。

了解完波幅走勢之後，投資者最切身的問題是如何減低手持窩輪不跟行的風險，那就要從選

擇窩輪入手，在挑選窩輪時可留意引伸波幅敏感度較低以及對沖值較高的產品，這可增加產品對

相關資產的追蹤性同時減低波幅變化對輪價的影響，即是會是相對較跟行的選擇。因此，投資者

可沿用一直提到的選輪三步曲，選擇貼價至輕微價外、中長年期、低街貨的產品，這類產品一般

都是對沖值較高、引伸波幅敏感度較低，會是較合適的選擇。

以近日相對較強勢的阿里（０９９８８）為例，投資者可留意行使價２７０元以下、３個月

期以上、低街貨證，利用以上條件於認股證搜尋器作篩選，這批產品會是相對較大機會跟行，再

挑選當中槓桿最高的阿里購２８３９５，行使價２５４元，７月到期，實際槓桿８倍，是中期輕

微價外證中高槓桿、低街貨的選擇。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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