【債務風險】金杯汽車走低，金杯汽控未經授權擔保為華晨取得貸款

《經濟通通訊社１５日專訊》華晨集團目前進入破產重整，正處停牌的華晨中國

（０１１１４）昨晚（１４日）發布公告，稱旗下間接全資附屬公司瀋陽金杯汽車工業控股向內

地四家銀行提供未經授權擔保，以取得向控股股東華晨汽車集團提供合共５８﹒９８億元（人民

幣．下同）貸款。該等貸款分別由進出口銀行（兩筆本金額共５﹒９８億元）、華夏銀行（兩筆

本金額共６億元）、哈爾濱銀行（３億元）及中國光大銀行（４４億元）借出。

華晨中國稱，其理解到華晨現時結欠該四家銀行的應付未償還金額分別約為６﹒１２億、

２億、３億及２６﹒４４億元。哈爾濱銀行及光大銀行各自已開展針對金杯汽控之法律程序，分

別申索３億元及４﹒９億元。

華晨中國強調，在獲核數師告知存在上述未經授權擔保前，董事會並不知悉未經授權擔保及

涉及的法律程序。董事會未曾獲知會未經授權擔保，且金杯汽控亦從未徵求董事會批准。

此外，華晨中國周二（１３日）接獲核數師發出函件，指出盛京銀行（０２０６６）四間瀋

陽分行╱支行發出之銀行確認函顯示，銀行確認函內提及之銀行存款概總額約１７﹒３億元，少

於金杯汽控銀行存款帳簿所記錄之金額；盛京銀行之銀行確認函中，並無提及金杯汽控帳簿所記

錄為數６﹒５億元的結構性存款；及金杯汽控已向兩間公司提供總額６﹒５億元之擔保。公司已

成立獨立董事委員會及擬就上述事件進行獨立調查。

金杯汽車（滬：６００６０９）隨市造淡，現跌２﹒２％，報４﹒５１元。（ｗｌ）

