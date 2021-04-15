【國債入富】富時羅素：外國投資者人民幣債券配置比例仍偏低

《經濟通通訊社１５日專訊》中國債券目前已全數納入三大國際指數。富時羅素亞太區資深

董事李戰鷹周三（１４日）在路孚特（ＲＥＦＩＮＩＴＩＶ）市場展望論壇上表示，目前外國投

資者人民幣債券配置比例仍然偏低，未來進一步增加趨勢較為明確，中國債券市場開放還有進步

空間，同時這也是人民幣國際化的重要一步。

她並談到，未來中國債市可考慮在國際評級、開放衍生品市場、提升流動性、消除ＣＩＢＭ

（直接投資銀行間債市模式）和債券通渠道差異等方面進行更多完善。李戰鷹稱，從數據分析可

以看出，很明顯中國國債也好，信用債也好，跟其他的主要債券市場相比，基本上是負相關的特

點，所以有一個很明顯的避險特徵。

不過，隨著中美利差持續收窄，境外機構投資中國債市的熱情有所降溫。路透根據中債登和

上清所數據測算，３月境外機構合計減持中國債券９０億元（人民幣．下同），為２０１８年

１１月來首降。其中境外機構投資者在３月份減持了中國國債１６５億元，為自２０１９年２月

以來境外機構投資者持有國債規模首次減少。



＊國債入富後佔比或很快上浮至７％－８％，關注流動性＊



對於富時羅素此次將中國國債納入富時全球政府債券指數（ＷＧＢＩ）的具體安排，李戰鷹

談到，因為中國債券佔比較高，所以是一個分階段納入的過程，納入的券就按目前的標準來看，

會有４７隻債券，指數納入之後，中國佔比５﹒２５％左右，這個數字是一個浮動數字。一方面

取決於中國發債規模相對於指數里其他國家的發債速度，還取決於人民幣匯率，如果人民幣匯率

大幅上升，這個比重很快就會增加了。假如人民幣匯率沒有什麼太大的變化的話，僅僅是按過去

的成長速度來看的話，這個數字應該是很容易達到７％－８％。

李戰鷹還強調，市場流動性是外資非常關注的一件事情。不可否認過去幾年中國債市的流動

性有大幅的提升，但是仍有非常明顯的問題，就是舊券和新券的流動性的差別仍很大。她並談到

，債市開放目前基本上屬於吸引外資進來的階段，之後可能也要有更多的舉措做到雙向開放，允

許國內的資金投資海外的債券市場。（ｗｌ）

