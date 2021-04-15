  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/04/2021 10:52

【國債入富】富時羅素：外國投資者人民幣債券配置比例仍偏低

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國債券目前已全數納入三大國際指數。富時羅素亞太區資深
董事李戰鷹周三（１４日）在路孚特（ＲＥＦＩＮＩＴＩＶ）市場展望論壇上表示，目前外國投
資者人民幣債券配置比例仍然偏低，未來進一步增加趨勢較為明確，中國債券市場開放還有進步
空間，同時這也是人民幣國際化的重要一步。
　　她並談到，未來中國債市可考慮在國際評級、開放衍生品市場、提升流動性、消除ＣＩＢＭ
（直接投資銀行間債市模式）和債券通渠道差異等方面進行更多完善。李戰鷹稱，從數據分析可
以看出，很明顯中國國債也好，信用債也好，跟其他的主要債券市場相比，基本上是負相關的特
點，所以有一個很明顯的避險特徵。
　　不過，隨著中美利差持續收窄，境外機構投資中國債市的熱情有所降溫。路透根據中債登和
上清所數據測算，３月境外機構合計減持中國債券９０億元（人民幣．下同），為２０１８年
１１月來首降。其中境外機構投資者在３月份減持了中國國債１６５億元，為自２０１９年２月
以來境外機構投資者持有國債規模首次減少。

＊國債入富後佔比或很快上浮至７％－８％，關注流動性＊

　　對於富時羅素此次將中國國債納入富時全球政府債券指數（ＷＧＢＩ）的具體安排，李戰鷹
談到，因為中國債券佔比較高，所以是一個分階段納入的過程，納入的券就按目前的標準來看，
會有４７隻債券，指數納入之後，中國佔比５﹒２５％左右，這個數字是一個浮動數字。一方面
取決於中國發債規模相對於指數里其他國家的發債速度，還取決於人民幣匯率，如果人民幣匯率
大幅上升，這個比重很快就會增加了。假如人民幣匯率沒有什麼太大的變化的話，僅僅是按過去
的成長速度來看的話，這個數字應該是很容易達到７％－８％。
　　李戰鷹還強調，市場流動性是外資非常關注的一件事情。不可否認過去幾年中國債市的流動
性有大幅的提升，但是仍有非常明顯的問題，就是舊券和新券的流動性的差別仍很大。她並談到
，債市開放目前基本上屬於吸引外資進來的階段，之後可能也要有更多的舉措做到雙向開放，允
許國內的資金投資海外的債券市場。（ｗｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning15/04/2021
林家亨：人民幣電子化長遠利好騰訊阿里
市場動向15/04/2021
未懼殘疾纏身　活出復康新生命
中國故事14/04/2021
《神州經脈》互聯網平台承諾合規經營　滬指止三連跌惟成交半年低
財經熱話14/04/2021
ATMXJ全面反彈　科指升逾2%　恒指漲約四百點企28900收復十天廿天線
香港政情14/04/2021
【選舉改革】立法會首讀修改選舉制度條例草案　冀下月底前通過
FOCUS14/04/2021
【FOCUS】壞帳專家疑陷壞帳　華融拆彈前途未卜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金