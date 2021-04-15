【反壟斷】監管大棒揮向醫藥行業，楊子江藥業遭罰７﹒６億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》監管的反壟斷大棒由互聯網平台揮向醫藥行業。市場監管總局

今日表示，２０１９年１１月，該局根據舉報，對揚子江藥業集團涉嫌達成並實施壟斷協議行為

立案調查。

經查，２０１５年至２０１９年，揚子江藥業集團在全國範圍內（不含港澳台地區）通過簽

署合作協議、下發調價函、口頭通知等方式，與藥品批發商、零售藥店等下游企業達成固定藥品

轉售價格和限定藥品最低轉售價格的協議，並通過制定實施規則、強化考核監督、懲罰低價銷售

經銷商、委托中介機構監督線上銷售藥品價格等措施保證該協議實施。

揚子江藥業集團上述行為排除、限制了競爭，損害了消費者合法權益和社會公共利益，違反

反壟斷法第十四條「禁止經營者與交易相對人達成下列壟斷協議：（一）固定向第三人轉售商品

的價格；（二）限定向第三人轉售商品的最低價格」的規定。責令揚子江藥業集團停止違法行為

，並以其２０１８年銷售額２５４﹒６７億元（人民幣．下同）的３％進行罰款，計７﹒６４億

元。

市場監管總局強調，藥品價格關係國計民生，涉及減輕群眾就醫負擔、增進民生福祉等重大

問題，市場監管總局將持續加強醫藥領域反壟斷執法，有效預防和制止壟斷行為，切實保護市場

公平競爭，維護消費者合法權益和社會公共利益，促進社會主義市場經濟健康發展。（ｗｌ）

