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15/04/2021 13:43

【債務風險】中誠信將華融評級展望調至負面，主體等級維持ＡＡＡ

　　《經濟通通訊社１５日專訊》繼穆迪和惠譽後，內地評級公司中誠信國際亦將中國華融
（０２７９９）評級展望調整為負面，因其財務槓桿持續保持在較高水平，且經營業績和償債能
力面臨較大挑戰，仍維持其主體信用等級為ＡＡＡ。報告稱，近年來華融盈利水平下降，負債水
平較高。同時，受新冠肺炎疫情衝擊、全球經濟衰退、國內經濟緩慢修復、資本市場波動以及公
司清理整頓非主業業務、撥備計提增加等因素綜合影響，公司經營業績和償債能力仍將面臨較大
挑戰。
　　中國華融目前各類公開存續債券中，「１６中國華融債０２Ｂ」、「１７華融二級資本債
０１」、「１８華融二級資本債０１」、「１９中國華融債０１（品種一）」、「１９中國華融
債０１（品種二）」由中誠信進行相關評級工作。中誠信國際目前維持上述債券信用等級為
ＡＡＡ，但將持續關注後續進展，及時評估對公司整體經營及信用水平產生的影響。
　　華融延遲刊發年度業績，市場普遍擔憂這間經營不良資產處置的公司自身的債務出現嚴重問
題，疑將面臨重組。華融美元債暴跌，中國信用債市場泛起漣漪，ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ數據顯
示，中國五年期信用違約互換（ＣＤＳ）周三（１４日）跳漲４個基點至４４ｂｐ，為１０月以
來最高。（ｗｌ）

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