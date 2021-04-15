【債務風險】中誠信將華融評級展望調至負面，主體等級維持ＡＡＡ

《經濟通通訊社１５日專訊》繼穆迪和惠譽後，內地評級公司中誠信國際亦將中國華融

（０２７９９）評級展望調整為負面，因其財務槓桿持續保持在較高水平，且經營業績和償債能

力面臨較大挑戰，仍維持其主體信用等級為ＡＡＡ。報告稱，近年來華融盈利水平下降，負債水

平較高。同時，受新冠肺炎疫情衝擊、全球經濟衰退、國內經濟緩慢修復、資本市場波動以及公

司清理整頓非主業業務、撥備計提增加等因素綜合影響，公司經營業績和償債能力仍將面臨較大

挑戰。

中國華融目前各類公開存續債券中，「１６中國華融債０２Ｂ」、「１７華融二級資本債

０１」、「１８華融二級資本債０１」、「１９中國華融債０１（品種一）」、「１９中國華融

債０１（品種二）」由中誠信進行相關評級工作。中誠信國際目前維持上述債券信用等級為

ＡＡＡ，但將持續關注後續進展，及時評估對公司整體經營及信用水平產生的影響。

華融延遲刊發年度業績，市場普遍擔憂這間經營不良資產處置的公司自身的債務出現嚴重問

題，疑將面臨重組。華融美元債暴跌，中國信用債市場泛起漣漪，ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ數據顯

示，中國五年期信用違約互換（ＣＤＳ）周三（１４日）跳漲４個基點至４４ｂｐ，為１０月以

來最高。（ｗｌ）

