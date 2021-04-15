【小米造車】小米申請註冊多個汽車類商標，包括「米汽」等

《經濟通通訊社１５日專訊》小米（０１８１０）上月宣布進軍電動車行業後，逐步落實電

動車業務詳情，可謂動作多多。天眼查Ａｐｐ顯示，近日，小米科技公司於４月１日申請註冊多

個「米車」商標，包括「小米汽車」、「米汽」、「小米造車」等，國際分類涉及運輸工具、餐

飲住宿、金屬材料等，目前商標狀態均為「商標申請中」。

小米早前宣布進軍智能電動汽車市場，由董事長雷軍親自掛帥，首期投資為１００億元人民

幣，預計未來１０年投資額達到１００億美元。（ｗｌ）

