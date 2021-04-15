  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/04/2021 17:50

【小米造車】小米申請註冊多個汽車類商標，包括「米汽」等

　　《經濟通通訊社１５日專訊》小米（０１８１０）上月宣布進軍電動車行業後，逐步落實電
動車業務詳情，可謂動作多多。天眼查Ａｐｐ顯示，近日，小米科技公司於４月１日申請註冊多
個「米車」商標，包括「小米汽車」、「米汽」、「小米造車」等，國際分類涉及運輸工具、餐
飲住宿、金屬材料等，目前商標狀態均為「商標申請中」。
　　小米早前宣布進軍智能電動汽車市場，由董事長雷軍親自掛帥，首期投資為１００億元人民
幣，預計未來１０年投資額達到１００億美元。（ｗｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/04/2021
《神州經脈》首季FDI同比增四成　重磅數據公布前A場偏軟
財經熱話15/04/2021
《笑傲缸湖》「世紀騙徒」麥道夫逝世，究竟佢有咩咁把砲？
財經熱話15/04/2021
【快手重創】快手已穿底料短線續挫　麥嘉嘉:不嚴守止蝕無辦法
FOCUS15/04/2021
【FOCUS】央媽論文倡放開生育　人口普查恐觸目驚心
開市Good Morning15/04/2021
林家亨：人民幣電子化長遠利好騰訊阿里
市場動向15/04/2021
未懼殘疾纏身　活出復康新生命
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金