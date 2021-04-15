【ＦＯＣＵＳ】央媽論文倡放開生育，人口普查恐觸目驚心

【ＦＯＣＵＳ】統計局原擬「４月上旬」公布的第七次全國人口普查結果，遲遲未見蹤影；

人民銀行最新發表工作論文，疾呼「灰犀牛愈來愈近，應全面放開和鼓勵生育」，再引發即將揭

盅的十年一度全面普查，所揭示的出生率、老齡化趨勢恐觸目驚心。

全球老齡化研究所（ＧＡＩ）周三（１４日）同發表報告，預計到２０５０年，美國６５歲

及以上老年人佔比將從現時１７％增至２２％，將增加財政負擔，更恐拖累地緣政治地位。



＊老齡人口企上１﹒８億板上釘釘＊



中國２０２０年有多少嬰兒出生？最新老齡人口佔比又是多少？備受關注的第七次全國人口

普查結果揭盅之前，新生兒跌穿２０１９年１４６５萬的近６０年最低水平，幾無懸念；而６５

歲及以上老齡人口數企上１﹒８億關口，更是板上釘釘。

人口形勢嚴峻，似獲人行最新工作論文佐證。文章稱，中國將於２０３５年左右從「人口增

長減緩」進入「人口低速增長」階段，不單勞動人口未來３０年將以每年０﹒５％速度逐年下降

，６５歲及以上人口佔比明年料超１４％，由老齡化社會進入深度老齡化社會。



＊資產清算階段或致股樓價格承壓＊



儘管跟全球排名前十的「老齡」國家，如日本、意大利、葡萄牙６５歲及以上人口佔比分別

高達２８％、２３％、２２﹒４％（截至２０１９年底）相比，中國的「１４％」尚可接受，惟

文章警告，由於轉型後人口衰減的速度將超乎想象，過渡期更短，意味中國極可能面臨比發達國

家更嚴峻的挑戰，呼籲全面放開和大力鼓勵生育，以免積重難返。

值得留意的是，報告提及老年人口逐步上升，代表這一社會最大負擔的群體進入賣房、賣股

票、賣債券的資產清算階段，可能導致資產價格承壓。不過，Ａ股二胎概念早市就趁機炒作一番

，嬰幼食品股貝因美（深：００２５７０）、童裝股安奈兒（深：００２８７５）等齊漲停。



＊教育富豪身家洗牌或顯見微知著＊



不過，放開生育是否等同人們會生多生，顯然是未知數。有趣的是，２０多年前以出國留學

英語培訓起家的新東方（ＥＤＵ），以及２０年後以Ｋ１２（幼稚園到中學）在線教學揚名的好

未來（ＴＡＬ），其創始人俞敏洪、張邦鑫，身家早已被後起之秀、主打公務員考試培訓的中公

教育（深：００２６０７）的創始人李永新超越。

據胡潤最新全球富豪榜，李永新及其母親以１４２０億元人幣身家位列全球教育行業首富，

排名８０遠超張邦鑫、俞敏洪的１４８名、７０６名。從教育富豪身家洗牌見微知著，未來中國

消費、服務需求的爆發點，是嬰兒潮、Ｚ世代還是老年人？



＊美老人料十年翻倍，非洲最青春＊



人口結構演變乃至潛在危機，不單已成為中國面臨的灰犀牛，地球另端的美國同不輕鬆。全

球老齡化研究所（ＧＡＩ）報告預計，到２０３０年，全美６５歲及以上老年人數量將增近一倍

，到２０５０年，比例將達２２％。此將加財政負擔，並令選民對健康福利計劃愈來愈敏感，從

而影響稅收、創新力、公共投資、經濟規模等，最終可能令美國的地緣政治地位下降。

為此，報告建議，提高出生率、降低育兒成本；提高老年人的勞動參與率，開放勞動市場；

減少老年福利增長。

從日本、歐洲到中美，齊面對對抗人口負增、老化挑戰；而地球的青春之泉又在何處？答案

是排名最年輕國家的西非內陸國家尼日爾，以及一眾馬里、乍得、安哥拉、烏干達，是否跌破眼

鏡？

