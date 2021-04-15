《陶冬天下－陶冬》不一樣的衰退，不一樣的復甦

《陶冬天下》２０２０年由新冠疫情引發的全球經濟大衰退，是史無前例的。它不是由貨幣

政策、庫存、消費等傳統周期性因素觸發的，而是因為各國為控制疫情採取了封城堵路措施，全

球範圍內生產和消費活動發生了斷崖式下墜，衰退之慘烈前所未聞。



２０２１年的經濟復甦，同樣是史無前例的。由於基數效應，今年的增長反彈力度應該是和

平時期所未見的。為了拉動經濟，各國所推出的財政貨幣政策的力度（全球經濟領頭羊美國尤其

如此），也是和平時期所未見的。更有趣的是，決定經濟復甦的路徑圖，既不在於刺激措施也不

在於就業市場，而是取決於未來疫情的發展。病毒如何變異、疫苗能否持續有效？這些政府控制

之外的不確定性，將在很大程度上決定經濟復甦的速度與力度。



為了在不確定性中增加復甦的機會和強度，美國政府祭出了極為激進的財政赤字政策，並得

到了聯儲貨幣政策的保駕護航。不等美國經濟作出經濟下行周期通常發生的調整（庫存、工資、

投資等），白宮和聯儲便強行拉出一個人為的復甦。此復甦強則強矣，但是主要靠政策人為催生

出來的。從工資到房價，從股市到借貸，經濟與資產價格均沒有實現市場出清（ｍａｒｋｅｔ

ｃｌｅａｒａｎｃｅ）便進入下一個上行周期了。



這是根基不牢的復甦，能否具有可持續性也值得進一步觀察。



這場衰退，更觸發了幾個結構性的變化，其影響十分深遠。首先，現代貨幣理論堂而皇之地

進入了決策者的殿堂。政府扯下了羞答答的面具，無底線的赤字財政和量化寬鬆已經成為政策的

一部分，不僅現在，未來也會一再被使用。



其次，產業鏈佈局醞釀重大改變。在效率和利潤驅動下，過去二十年產業鏈高度集中，導致

疫情中供應斷裂，不僅影響生產，更帶來國家安全的憂慮。產業鏈重新佈局勢在必行，這給全球

化帶來新的變數，各國的增長動力可能因此而此消彼長。



再者，世界加速進入數字時代。疫情構成不可控的距離障礙，在家辦公、遠程教育等過去尚

不被多數人接受的工作、生活模式成為常態，線上購物、快遞外賣、視像會議迅速普及，本來需

要慢慢進化的數據化商業業態、生活方式一夜間為社會所接受。



最後，資產保值升值變得更重要。疫情令銀行儲蓄的回報率幾乎歸零，令多數人感受到就業

機會的脆弱；央行狂印貨幣，使得過多的貨幣追逐有限的資產。通貨膨脹和資產價格快速升值，

勢必加大貧富懸殊，成為未來社會分化的溫床。



紐約時報專欄作家湯瑪斯－弗里德曼創造了ＢＣ（ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｂｅｆｏｒｅ

Ｃｏｒｏｎａ，新冠疫情前的世界）和ＡＣ（ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ａｆｔｅｒ Ｃｏｒｏｎａ

，新冠疫情後的世界）的概念。的確如此，這場疫情不僅製造出災難性的生產停擺和經濟衰退，

更從許多意義上改變了我們的工作與生活模式，改變了全球經濟與政策的常態。哪怕經濟復甦了

，我們也回不去了。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

