《經濟通通訊社１５日專訊》新思維主席狄志遠在一個電台節目表示，積極考慮參與立法會
直選，相信仍有機會獲提名，但從過往比例代表制轉為雙議席單票制後，需要三成以上得票先可
當選，對小黨而言仍有困難。
狄志遠認為，新選舉制度不太理想，立法會直選議席只有２０席，選委會亦減少個人票，而
中間派在組織聯繫方面不強，初步認為難以取得選委會議席困難，只有社福界等可能有機會，希
望未來選委抱開放態度，容許不同聲音進入立法會。（ｃｌ）
15/04/2021 10:47
【選舉改革】新思維狄志遠：積極考慮參與立法會直選
《經濟通通訊社１５日專訊》新思維主席狄志遠在一個電台節目表示，積極考慮參與立法會
直選，相信仍有機會獲提名，但從過往比例代表制轉為雙議席單票制後，需要三成以上得票先可
當選，對小黨而言仍有困難。
狄志遠認為，新選舉制度不太理想，立法會直選議席只有２０席，選委會亦減少個人票，而
中間派在組織聯繫方面不強，初步認為難以取得選委會議席困難，只有社福界等可能有機會，希
望未來選委抱開放態度，容許不同聲音進入立法會。（ｃｌ）
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