《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日下午
３時１５分在政府總部就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。（ｃｌ）
15/04/2021 12:16
【新冠疫苗】陳肇始下午３時１５分就新冠疫苗接種計劃會見傳媒
《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日下午
３時１５分在政府總部就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。（ｃｌ）
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