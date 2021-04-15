【選舉改革】傳歐盟擬就香港選舉制改革對中國採取新制裁措施

《經濟通通訊社１５日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，歐盟準備就香港選舉制度

改革對中國採取新制裁措施，包括暫停成員國與中國的引渡條例，但並非所有成員國都同意這項

提議。

報道指，歐盟外交事務理事會下周一（１９日）將舉行會議，宣布一系列已達成共識的溫和

措施。

據報，因擔心北京方面報復，歐盟國仍未確定會否中止引渡條例，會議其他議程還有「歡迎

可能受鎮壓的香港公民」，包括「支持優秀的工人、學生和年輕人進入歐盟之措施」。（ｃｌ）

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