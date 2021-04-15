《經濟通通訊社１５日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，歐盟準備就香港選舉制度
改革對中國採取新制裁措施，包括暫停成員國與中國的引渡條例，但並非所有成員國都同意這項
提議。
報道指，歐盟外交事務理事會下周一（１９日）將舉行會議，宣布一系列已達成共識的溫和
措施。
據報，因擔心北京方面報復，歐盟國仍未確定會否中止引渡條例，會議其他議程還有「歡迎
可能受鎮壓的香港公民」，包括「支持優秀的工人、學生和年輕人進入歐盟之措施」。（ｃｌ）
（ｚｚ）
15/04/2021 13:51
【選舉改革】傳歐盟擬就香港選舉制改革對中國採取新制裁措施
《經濟通通訊社１５日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，歐盟準備就香港選舉制度
改革對中國採取新制裁措施，包括暫停成員國與中國的引渡條例，但並非所有成員國都同意這項
提議。
報道指，歐盟外交事務理事會下周一（１９日）將舉行會議，宣布一系列已達成共識的溫和
措施。
據報，因擔心北京方面報復，歐盟國仍未確定會否中止引渡條例，會議其他議程還有「歡迎
可能受鎮壓的香港公民」，包括「支持優秀的工人、學生和年輕人進入歐盟之措施」。（ｃｌ）
（ｚｚ）
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