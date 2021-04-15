《經濟通通訊社１５日專訊》立法會審議公職人員宣誓草案的委員會，今日舉行第５次開會
，主席張宇人表示，已完成委員會的審議工作，下周五（２３日）向會內務委員會提交報告，草
案會在下月１２日的大會恢復二讀辯論。
張宇人說，草案內容較難吸收和理解，他也是首次見到秘書處安排兩名法律顧問坐陣，感謝
政府官員、秘書處和議員的工作，指已給予充分時間審議草案。政制及內地事務局長曾國衞，希
望草案早日恢復辯論，讓香港履行憲制責任，回應社會關注。（ｃｌ）
15/04/2021 15:51
【香港政情】公職人員宣誓草案下月１２日交立會恢復二讀
《經濟通通訊社１５日專訊》立法會審議公職人員宣誓草案的委員會，今日舉行第５次開會
，主席張宇人表示，已完成委員會的審議工作，下周五（２３日）向會內務委員會提交報告，草
案會在下月１２日的大會恢復二讀辯論。
張宇人說，草案內容較難吸收和理解，他也是首次見到秘書處安排兩名法律顧問坐陣，感謝
政府官員、秘書處和議員的工作，指已給予充分時間審議草案。政制及內地事務局長曾國衞，希
望草案早日恢復辯論，讓香港履行憲制責任，回應社會關注。（ｃｌ）
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