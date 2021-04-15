【新冠肺炎】本港新增６宗確診，２宗本地感染１宗源頭不明

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至４月１５日零時零分，本港新

增６宗新冠肺炎確診個案，涉及３男３女，年齡介乎４個月至４３歲，其中４宗輸入，餘下２宗

本地個案，１宗源頭不明。另有逾１０宗初步陽性病例，其中５宗在本地感染。（ｃｌ）

