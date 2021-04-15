《經濟通通訊社１５日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，截至３月
３１日止首季純利按年增長介乎４﹒４至５倍，至介乎約５﹒０３億元（人民幣．下同）至
６﹒６３億元。
該集團指，扣除非經常性損益的純利同比增介乎約５﹒２至６倍，至４﹒５３億元至
５﹒０３億元。該集團指，業績增長主因去年同期受新冠疫情影響等原因，能源裝備、工業裝備
及集成服務三大業務的銷售量較低，而期內三大業務銷售量增長，使經營業績同比有較大幅度增
長。（ｗｈ）
15/04/2021 07:53
【企業盈喜】上海電氣（０２７２７）料首季純利增最多５倍
《經濟通通訊社１５日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，截至３月
３１日止首季純利按年增長介乎４﹒４至５倍，至介乎約５﹒０３億元（人民幣．下同）至
６﹒６３億元。
該集團指，扣除非經常性損益的純利同比增介乎約５﹒２至６倍，至４﹒５３億元至
５﹒０３億元。該集團指，業績增長主因去年同期受新冠疫情影響等原因，能源裝備、工業裝備
及集成服務三大業務的銷售量較低，而期內三大業務銷售量增長，使經營業績同比有較大幅度增
長。（ｗｈ）
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