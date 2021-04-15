【企業盈喜】海信家電（００９２１）料首季盈利增最多逾４倍

《經濟通通訊社１５日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）公布，截至３

月３１日止首季純利介乎約２﹒０９億元（人民幣．下同）至２﹒２９億元，比去年同期增加介

乎３﹒８至４﹒２６倍，每股盈利１５至１７分。

該集團指，純利增長主因中央空調業務的規模和盈利保持良好態勢，而因受疫情影響，去年

同期經營受到較大影響，導致去年同期對比基數偏低。（ｗｈ）

