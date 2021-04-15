《經濟通通訊社１５日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，預期截
至３月３１日止首季純利介乎４﹒５億元（人民幣．下同）至５﹒１億元，比去年同期增加介乎
５７至６４﹒８４倍。
該集團指，扣除非經常性損益的純利介乎２﹒５億至３﹒１億元，按年增介乎２﹒４８至
３﹒３１倍，而純利增長主因鋰鹽產銷量增長，且銷售均價同比上漲，加上所持金融資產股價上
漲，期內公允價值變動產生收益。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
15/04/2021 07:53
【企業盈喜】贛鋒鋰業（０１７７２）料首季盈利增最多近６５倍
《經濟通通訊社１５日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，預期截
至３月３１日止首季純利介乎４﹒５億元（人民幣．下同）至５﹒１億元，比去年同期增加介乎
５７至６４﹒８４倍。
該集團指，扣除非經常性損益的純利介乎２﹒５億至３﹒１億元，按年增介乎２﹒４８至
３﹒３１倍，而純利增長主因鋰鹽產銷量增長，且銷售均價同比上漲，加上所持金融資產股價上
漲，期內公允價值變動產生收益。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
|市場動向15/04/2021
未懼殘疾纏身 活出復康新生命
|中國故事14/04/2021
《神州經脈》互聯網平台承諾合規經營 滬指止三連跌惟成交半年低
|財經熱話14/04/2021
ATMXJ全面反彈 科指升逾2% 恒指漲約四百點企28900收復十天廿天線
|香港政情14/04/2021
【選舉改革】立法會首讀修改選舉制度條例草案 冀下月底前通過
|FOCUS14/04/2021
【FOCUS】壞帳專家疑陷壞帳 華融拆彈前途未卜
|生財有道14/04/2021
【理財專題】出糧戶口「自製」回贈？ 一文看清邊間銀行最優惠！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰