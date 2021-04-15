【企業盈喜】贛鋒鋰業（０１７７２）料首季盈利增最多近６５倍

《經濟通通訊社１５日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，預期截

至３月３１日止首季純利介乎４﹒５億元（人民幣．下同）至５﹒１億元，比去年同期增加介乎

５７至６４﹒８４倍。

該集團指，扣除非經常性損益的純利介乎２﹒５億至３﹒１億元，按年增介乎２﹒４８至

３﹒３１倍，而純利增長主因鋰鹽產銷量增長，且銷售均價同比上漲，加上所持金融資產股價上

漲，期內公允價值變動產生收益。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

