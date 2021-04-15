《經濟通通訊社１５日專訊》莊園牧場（０１５３３）（深：００２９１０）公布，截至３
月３１日止首季純利介乎１９００萬元至２２００萬元人民幣，按年增２﹒８３至３﹒１２倍。
該集團指，首季每股盈利８﹒１至９﹒４分，業績增長主因各項業務均發展良好，依託現有
奶源優勢與智慧化製造水平的支援，消費者對公司乳製品的需求在春節消費的帶動下有較大幅度
提升，促進銷售收入有較大幅度增長，加上去年一季度，新型冠狀肺炎疫情對當期經營業績造成
較大影響導致業績基數較低。（ｗｈ）
15/04/2021 07:53
【企業盈喜】莊園牧場（０１５３３）料首季盈利增最多逾３倍
《經濟通通訊社１５日專訊》莊園牧場（０１５３３）（深：００２９１０）公布，截至３
月３１日止首季純利介乎１９００萬元至２２００萬元人民幣，按年增２﹒８３至３﹒１２倍。
該集團指，首季每股盈利８﹒１至９﹒４分，業績增長主因各項業務均發展良好，依託現有
奶源優勢與智慧化製造水平的支援，消費者對公司乳製品的需求在春節消費的帶動下有較大幅度
提升，促進銷售收入有較大幅度增長，加上去年一季度，新型冠狀肺炎疫情對當期經營業績造成
較大影響導致業績基數較低。（ｗｈ）
|市場動向15/04/2021
未懼殘疾纏身 活出復康新生命
|中國故事14/04/2021
《神州經脈》互聯網平台承諾合規經營 滬指止三連跌惟成交半年低
|財經熱話14/04/2021
ATMXJ全面反彈 科指升逾2% 恒指漲約四百點企28900收復十天廿天線
|香港政情14/04/2021
【選舉改革】立法會首讀修改選舉制度條例草案 冀下月底前通過
|FOCUS14/04/2021
【FOCUS】壞帳專家疑陷壞帳 華融拆彈前途未卜
|生財有道14/04/2021
【理財專題】出糧戶口「自製」回贈？ 一文看清邊間銀行最優惠！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰