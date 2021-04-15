【企業盈喜】莊園牧場（０１５３３）料首季盈利增最多逾３倍

《經濟通通訊社１５日專訊》莊園牧場（０１５３３）（深：００２９１０）公布，截至３

月３１日止首季純利介乎１９００萬元至２２００萬元人民幣，按年增２﹒８３至３﹒１２倍。

該集團指，首季每股盈利８﹒１至９﹒４分，業績增長主因各項業務均發展良好，依託現有

奶源優勢與智慧化製造水平的支援，消費者對公司乳製品的需求在春節消費的帶動下有較大幅度

提升，促進銷售收入有較大幅度增長，加上去年一季度，新型冠狀肺炎疫情對當期經營業績造成

較大影響導致業績基數較低。（ｗｈ）

