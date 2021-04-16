《缸邊隨筆－石鏡泉》至怕你唔來

《缸邊隨筆》老千有兩句警語：



１）唔怕你精，唔怕你呆，至怕你唔來；２）光棍佬教仔，便宜莫貪。



２０２１年４月１４日，有兩則關於金融騙局的新聞：



１）馬多夫，曾策劃美國史上最大的龐氏騙局詐欺案，２０年詐騙５０００人，被騙金額或

達６５０億美元。２００８年被揭發，被判刑１５０年，２０２１年４月１４日，獄中過世，享

年８２歲。



２）賈躍亭，樂視網創始人，於２０２１年４月１３日被中國證監會判處終身市場禁入，之

前曾被罰款２﹒４億人民幣，因涉２００７年至２０１６年財務造假。



歐美的龐氏騙局是始於１９１９年，其運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使受害人投

資，看似與一般的證券基金的模式並無區別，但在龐氏騙局中，投資的回報來自於後來加入的投

資者，而非公司本身透過正當投資盈利，即「拆東牆補西牆」。透過不斷吸引新的投資者加入，

以支付前期投資者的利息，初期通常在短時間內獲得回報以利於推行，再逐漸拉長給息時間。隨

著更多人加入，資金逐漸入不敷出，直到騙局泡沫爆破時，後期的大量投資者便會蒙受金錢損失

。



「龐氏騙局」稱謂源自美國一名義大利移民查爾斯﹒龐茲，他於１９１９年開始策劃一個陰

謀，成立一空殼公司騙人向這個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到

４０％的利潤回報，然後龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人

上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續

了一年之久才被戳破。



查爾斯﹒龐茲在１９０３年移民到美國，從事過各種工作，包括油漆工等粗工。他曾於加拿

大因偽造文書罪入獄，在美國亞特蘭大因人口販賣而服刑。龐氏發現最快速賺錢的方法就是金融

工具，於是從１９１９年起，龐氏隱瞞了自己的過去，並抵達麻省波士頓，設計了一個投資計劃

向當地人兜售。



投資計劃為投資某樣商品便可獲得高額回報，但龐茲刻意將計劃化簡為繁，讓一般人難以摸

清。１９１９年，第一次世界大戰剛結束，世界經濟體系混亂，龐茲便趁混亂放出消息。他宣稱

購買歐洲的某種郵政票券，再轉賣回美國便可以賺錢。國家之間由於政策和匯率等等因素，很多

經濟行為一般人難以得知實況。然而龐茲宣稱，所有的投資在４５天之內都可以獲得５０％的回

報，且他給最初的一批「投資者」於規定時間內拿到了承諾的回報，於是後面的「投資者」大量

跟進。



在一年左右的時間裏，差不多有四萬多名波士頓市民變成龐氏的投資者，而且大部分是懷抱

發財夢想的窮人，龐茲共收到約１５００萬美元的小額投資，平均每人「投資」幾百美元，當時

的龐茲被一些不明就裏的美國人稱為與哥倫布和馬可尼（在當時被認為是無綫電的發明者，但現

在普遍認為無綫電是尼古拉﹒特斯拉發明的）齊名的最偉大的三個意大利人之一。龐氏買下有

２０個房間的別墅，買了１００多套昂貴的西裝，並配上專門的皮鞋，擁有數十根鑲黃金的拐杖

，還給他的情人購買了無數昂貴的首飾，連菸斗都鑲嵌著鑽石。當某個金融專家揭露龐氏的投資

騙術時，龐茲還在報紙上發表文章反駁。



１９２０年８月，龐茲宣告破產，他所收到的巨款，若按照他的許諾，可以購買幾億張歐洲

郵政票券，事實上他只賣過兩張。此後，「龐氏騙局」成為一個專門名詞，意思是指用後來的「

投資者」的錢回繳給前面的「投資者」當作回報。龐茲被判處五年刑期，出獄後又做了幾件類似

的金融詐騙，因此坐了更久的牢。１９３４年被遣送回意大利，他竟然又想辦法詐騙墨索里尼

，但也沒能得逞。１９４９年，龐茲在巴西的一個善堂去世，死時身無分文。



以上資料，可在維基百科查到，但有幾多位投資者查過？



＊認清伎倆免墮騙局＊



查爾斯﹒龐茲首創龐氏騙局真是個天才，他完全摸透投資者的死穴，劣根性。



１）貪賺快錢；



２）唔好煩阿叔要去做研究；



３）要創造出個好似真的故事，賺錢方程式；



４）要狐假虎威，拉名人坐鎮；



５）要先給苦主甜頭，以為真有得賺。



這五個騙人招數，在今時金融社會日日都可以出現，２０００年的科網爆破、２００８年的

雷曼爆破、今時的個別新科技股、一些加密貨幣、微信女，都是。



至於政治上的龐氏騙局更日日有，日本倒核污水落海，美國話好，瑞典環保女及不少環保組

織都無出聲。因此在政經無日無之的騙局中，唯一可保你身家性命的，是認清哪些是騙子伎倆，

及自己執生，如遇疑似金融騙案，請致電警方：１８２２２。







＊領展走出疫困 受惠復甦概念＊



領展房產基金（００８２３）是一隻房地產投資信託基金（ＲＥＩＴ），主要投資於香港、

北京及上海的零售商舖、街市、停車場及辦公室物業組合等非住宅物業。



領展今年雖還未公布業績，但昨升勢持續，收報７４﹒６元，升０﹒９４７％，已是板塊中

升幅最大的一隻，負債比率在同類股份中也最低，預期周息率３﹒７５３％。



收租、地產、零售及餐飲等股隻日前都普遍上升，主要受惠於復甦概念，包括政府將發放

５０００元電子消費券、擬於下月中推出的「來港易」，以及可望進一步放寬的防疫措施，令市

場憧憬可帶動本地零售消費。



＊電子消費券利股價＊



收租股中，領展是全港最大的商場業主，在港擁有１２６個物業，涉及零售面積約８００萬

平方呎，復甦概念將可讓它今、明兩年受惠，加上持續的併購項目，中期增長有望。



筆者認為，在３個復甦概念中，尤以電子消費券計劃對領展近日股價最為利好。



匯豐研究早已指出，政府向市民發放約３６０億元的電子消費券計劃，約相當於去年零售銷

售（３２６２億元）的１１％，將對領展這類零售舖位業主盈利最有利。



領展形態上已呈突破，投資者不妨在現價收集，目標看８０至８７元，７０元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

