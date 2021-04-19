《青工俠說－廖錦興》閱讀的力量

《青工俠說》“Ｙｏｕ ａｒｅ ｗｈａｔ ｙｏｕ ｒｅａｄ”我在即時通訊軟件上留下

了這句話給朋友。很明顯這是個二次創作來自“ｙｏｕ ａｒｅ ｗｈａｔ ｙｏｕ

ｅａｔ”，但循此思路你可無限次地去演繹ｌｏｖｅ，ｄｏ，ｓｅｅ，ｄｒｉｎｋ等等。我認為

文字閱讀比影像更能吸收知識，擴闊視野，而大部分讀畢金庸小說後，再看其拍成的電視劇或電

影的朋友都會認同文字版小說的內容和情節更為生動和細膩，亦深信走千里路和讀千本書同樣重

要。新生代的年輕人無論是知識或娛樂大多喜歡影像而非文字，這不只影響印刷出版業和文字媒

體的發展，還對文化傳承有一定的影響。科技可幫助增強即時溝通，但同時亦對文化傳承產生負

面影響，現在使用手機語音溝通比文字表達的還要普及，有大學生說現在要寫一篇５００字有內

涵的文章比甚麼都難，若沒有手機軟件的輔助，將嚴重影響文字的表達能力。



４月２３日是一年一度的世界讀書日，閱讀是一件超越時間的人類行為，當一個人完全投入

在閱讀中，不僅從中獲得新知識，更能將煩惱拋諸腦後。美國著名攝影大師史蒂夫﹒麥柯里

（Ｓｔｅｖｅ ＭｃＣｕｒｒｙ）於２０１６年結集多年在旅途上用攝影機捕捉正在沉醉閱讀的

人，當中有日本東京商場梯間的時尚型男、俄羅斯聖彼得堡博物館的藝術家、斯里蘭卡本托特的

海灘少女，亦有緬甸曼德勒市集的中年大叔等，他們用心閱讀姿態輕鬆，有的神情淡然，或是會

心微笑，但都是目不轉睛及心無旁騖，沒有人知道他們正在看甚麼，但無論是那種讀物，可令人

如癡如醉的必定是吸引和有趣的內容，或許他們正在探索新知識新理論，顯然易見他們都非常享

受閱讀。



昔日的筆友換了今天的鍵盤戰士，過去畢業同學互相為對方寫紀念冊的方式，變成拍照打卡

，老師在黑板上寫出秀麗筆跡亦成為集體回憶。科技發展一日千里，大勢所趨我們絕不能阻擋，

但我認為科技應該向前看，文化承傳亦需保留。閱讀能增長知識亦能令人悔悟，「蘇軾悔悟改對

聯」是一以古喻今的例證，距今千年的北宋才子蘇軾（蘇東坡），自小便聰明機敏博學多才，但

年少輕狂十歲便在門前貼上「識遍天下字，讀盡人間書」對聯，自譽為天下第一，誰料一天老者

登門拜訪拿出一書，蘇才子連書中首頁多字都不認識，呆若木雞，好不尷尬，然後恍然大悟，馬

上在門上對聯添加幾字：「發憤識遍天下字，立志讀盡人間書」，據說蘇軾從此改變輕狂自傲而

更加謙虛向學、廣搜博覽、刻苦攻讀才成為一代文豪。閱讀的力量不僅於增知識，還長見聞、擴

視野並能懂天下事。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

