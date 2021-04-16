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16/04/2021 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》新經濟具增長機遇，龍頭科網有長期配置價值

　　《專家之言》恆生指數和恆生中國企業指數將納入第二上市和同股不同權的公司，初始階段
權重上限為５％。傳統上，恆指和國指以舊經濟股權重佔比較大，新經濟股在港股市場主要指數
中的佔比則較輕。改革完成後，預期新經濟股占比將顯著提升。
　　在低基數效應下，交通運輸、消費服務、澳門博彩等行業淨利潤水平在２０２１年有望迎來
可觀增長。食品和日用品零售、軟件服務、家庭和個人用品、通信服務等板塊，因疫情對相關行
業整體影響不大，預計２０２１年淨利潤同比增速在高基數效應下增長或緩和，但仍處於較高絕
對值。
　
＊可留意復甦概念股

　　新經濟板塊，例如線上消費及科技等，預計２０２１年淨利潤增速區間位於２０％至５０％
。舊經濟股份，例如金融板塊整體有望錄得１０％至２０％的淨利潤增長。
　　行業配置策略上，採槓鈴策略２﹒０，市場交易風格可能多變。市場焦點重新投放於盈利增
長和估值重塑，宜運用啞鈴策略，適當地於順同期及新經濟板塊之間作資產配置。
　　順周期板塊方面，以保險和大型內銀股為代表的金融板塊，在宏觀經濟確立復甦及政策環境
逐步放鬆的背景下，基本面和估值在上半年有望迎重估。在行業周期上行階段，港股順周期板塊
相較Ａ股擁有更高的彈性，值得重點關注。新冠肺炎疫苗陸續接受注射，在貨物的自由流動，以
及人員自由流動恢復預期下，之前受壓的服務業有望逐步復甦。旅遊、航空、酒店、澳門博彩、
香港本地地產股等基本面展望有望持續向好。
　
＊港股市場由傳統經濟主導逐增加新經濟股份＊

　　新經濟板塊方面，科技、消費等具長期資產增長機遇，短期而言留意流動性收緊對估值及股
價的影響。長期而言，港股市場由傳統經濟主導逐增加新經濟股份。其中龍頭科網公司具有長期
配置的價值。《申萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》
（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

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