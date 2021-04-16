【吉利開車】消息利好落鑊上廿天線，聶振邦：交投急增或有力再上



《經濟通通訊社記者劉孝言１６日報道》吉利汽車（００１７５）於３月底公布業績後股價

急回，由２４元水平回落至１９元區間，受惠眾多利好消息出現，該股周內連升３日，更於今早

高開逾４％，重返廿天線（約２１﹒１５）以上，半日飆８﹒１％報２２元，市場憧憬吉利重展

升勢。



＊新品牌極氪開拓新的融資渠道＊



吉利今年３月宣布成立純電動合資品牌「極氪（ＺＥＥＫＲ）」，由吉利汽車和母企吉利控

股分別持有５１％、４９％。極氪周四發布首款量產車ＺＥＥＫＲ ００１，新車將推出三款車

型，補貼後售價２８﹒１萬元人民幣起，最高續航里程可達到７１２公里。

極氪ＣＥＯ安聰慧接受《彭博》訪問，預計首款車９月開始出貨，目標是第四季銷售最多

８０００輛，未來三年極氪每年將至少推出兩款新車，重申極氪定位為與吉利汽車集團平行的企

業集團，不排除極氪未來登陸資本市場的可能性。

美國傳媒早前引述消息報道，吉利母公司吉利控股擬透過特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）方

式，將與富豪汽車共同持有的瑞典電動車公司Ｐｏｌｅｓｔａｒ於美國納斯達克交易所上市，集

資３億美元（約２３﹒４億港元），市值料大幅上升至４００億美元（約３１２０億港元），或

超越吉利汽車現時約１８８９億元市值。

另外外電引述市場消息人士透露，吉利控股考慮籌集約１０億美元，幫助旗下英國跑車生產

商蓮花汽車拓展中國電動汽車市場。吉利控股還考慮最快明年讓蓮花汽車、亦或只是其電動汽車

業務ＩＰＯ招股上市。



＊消息明顯刺激交投，惟上方蟹貨阻力大＊



吉利周內利好消息接連傳出，先傳母公司吉利控股擬於兩車企子公司獨立上市，今日吉利又

宣布旗下電動新品牌新車「極氪」將尋求海外上市，日內領跑大市。華盛證券証券分析師聶振邦

向《經濟通通訊社》表示，好消息明顯刺激吉利交投，由昨日早市成交３０００萬股急增至逾１

億股，加上該股於１９元橫行一段時間，已累積一定支持。如吉利連續兩日收高於２１元，短期

有望上試２３至２４元水平。

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒今早在《經濟通通訊社》ＮｅｗｓＴＶ節目－－「開市

Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ」上表示，吉利「襯反彈好走一走」，重貨或已獲利者應趁反彈減持

，指相關上市計劃僅屬初步階段，資料尚不完整，僅屬借消息反彈，且３月２３日及２４日兩支

陰燭阻力較大，上升動力不足，料該股較難上試２３元水平。如該股今日企穩廿天線並以陽燭收

市則可繼續持有，止賺位宜設於日內明顯支持，即廿天線（約２１﹒１５元）附近區間。

