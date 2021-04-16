【代幣風暴】拜登同意耶倫監管加密貨幣，土耳其月底禁用加密貨幣

《經濟通通訊社１６日專訊》美國白宮發言人普薩基普薩基周四（１５日）表示，總統拜登

同意財長耶倫在監管加密貨幣方面的態度，強調需要研究如何減少對加密貨幣的使用，並確保市

場不會通過這些渠道進行洗黑錢活動。

另外土耳其央行最新宣布，本月３０日起禁止使用加密貨幣或資產，被直接或間接用作支付

工具，購買商品或服務。

央行又指，支付服務供應商不可透過加密資產，用於提供支付服務、電子貨幣發行，以開發

商業模式，亦不可提供與該商業模式相關的任何服務。（ａｌ）

