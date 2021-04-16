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16/04/2021 15:40

【代幣風暴】拜登同意耶倫監管加密貨幣，土耳其月底禁用加密貨幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國白宮發言人普薩基普薩基周四（１５日）表示，總統拜登
同意財長耶倫在監管加密貨幣方面的態度，強調需要研究如何減少對加密貨幣的使用，並確保市
場不會通過這些渠道進行洗黑錢活動。
　　另外土耳其央行最新宣布，本月３０日起禁止使用加密貨幣或資產，被直接或間接用作支付
工具，購買商品或服務。
　　央行又指，支付服務供應商不可透過加密資產，用於提供支付服務、電子貨幣發行，以開發
商業模式，亦不可提供與該商業模式相關的任何服務。（ａｌ）

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