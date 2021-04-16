【緬甸局勢】傳歐盟同意制裁兩間與緬軍關係密切企業

《經濟通通訊社１６日專訊》據路透社引述外交消息人士指，歐盟已同意對１０名與緬甸政

變有關的個人實施制裁，並首次制裁兩間為緬甸武裝力量帶來營收的實體，下周公布生效。

歐盟上月已對緬甸實施武器禁運，並制裁１１位高階軍官，而早前消息指緬軍控制的緬甸經

濟控股有限公司（ＭＥＨＬ）、緬甸經濟公司（ＭＥＣ）將是制裁目標，並禁止歐盟投資者和銀

行與他們有業務往來。（ａｌ）

