《經濟通通訊社１６日專訊》據路透社引述外交消息人士指，歐盟已同意對１０名與緬甸政
變有關的個人實施制裁，並首次制裁兩間為緬甸武裝力量帶來營收的實體，下周公布生效。
歐盟上月已對緬甸實施武器禁運，並制裁１１位高階軍官，而早前消息指緬軍控制的緬甸經
濟控股有限公司（ＭＥＨＬ）、緬甸經濟公司（ＭＥＣ）將是制裁目標，並禁止歐盟投資者和銀
行與他們有業務往來。（ａｌ）
16/04/2021 14:41
【緬甸局勢】傳歐盟同意制裁兩間與緬軍關係密切企業
《經濟通通訊社１６日專訊》據路透社引述外交消息人士指，歐盟已同意對１０名與緬甸政
變有關的個人實施制裁，並首次制裁兩間為緬甸武裝力量帶來營收的實體，下周公布生效。
歐盟上月已對緬甸實施武器禁運，並制裁１１位高階軍官，而早前消息指緬軍控制的緬甸經
濟控股有限公司（ＭＥＨＬ）、緬甸經濟公司（ＭＥＣ）將是制裁目標，並禁止歐盟投資者和銀
行與他們有業務往來。（ａｌ）
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