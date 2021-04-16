【大國博弈】美國對俄實施新制裁，俄羅斯表明將推一系列報復措施

《經濟通通訊社１６日專訊》美國政府周四（１５日）宣布對俄羅斯實施一系列新制裁，包

括限制購買新主權債，以報復俄羅斯相關駭客攻擊事件及破壞上年總統大選的行為。

總統拜登授權華府制裁俄羅斯經濟的任何領域，而新措施制裁包括制裁俄羅斯政府和情報官

員在內的３２個實體和個人，以及為俄府的駭客行動提供支持的６間俄羅斯公司，同時驅逐在華

盛頓工作的１０名俄羅斯外交官，當中包括情報人員。

華府亦禁止美國金融機構參與俄羅斯中央銀行、財政部、主權財富基金新債發行的一級市場

，限制將由６月１４日起生效。



＊俄羅斯：將推一系列報復措施＊



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周四表明，俄方將無可避免就制裁作出嚴厲回應，強調「這種

激進的行為當然將遭到果斷反擊，美方必須意識到他們將為美俄關係惡化付出代價」，但沒有詳

細說明將會採取什麼措施。

俄羅斯外交部亦已告知美國駐俄大使，新制裁是對雙邊關係的嚴重打擊，俄方快將對此作出

一系列報復措施，並警告俄方不要進一步升級是完全不合適的方向。

外交部重申制裁可能危及可能舉行的美俄領導人峰會，並且將是一場「艱難的對話」。克里

姆林宮發言人佩斯科夫亦表示，無計劃舉行峰會，制裁或導致峰會擱淺。

不過俄羅斯國際事務委員會負責人科圖諾夫表示，今次制裁溫和，希望俄羅斯的回應亦如此

，並應不會妨礙峰會。

另外據俄羅斯高級官員消息指，新債券限制措施已是最輕微的制裁，因為二級市場不受影響

。美國投資也許能夠在二級市場上購買債券，俄羅斯央行可能不必較計劃加快上調關鍵利率，以

抵消市場動盪的影響。



＊拜登：希望與俄羅斯建立穩定、可預測的關係＊



拜登周四則表示，希望與俄羅斯建立穩定、可預測的關係，兩國仍有合作空間，強調美國並

不希望開啟連番升級行動，並補充如果俄羅斯繼續干涉美國民主，準備採取進一步行動作回應，

重申希望與俄羅斯總統普京於夏季在歐洲會面，研究改善兩國關係。

拜登亦稱今次是兌現競選時的承諾，讓俄羅斯對其行動負責，並透露本可以採取更大力度，

但最後選擇採取相稱的措施。

白宮發言人普薩基表明拜登邀請普京舉行峰會的態度仍然有效，強調美方相信峰會將是兩國

發展良好關係的一步，重申目標不是升級局勢。

美國國家安全顧問沙利文則表示，相信拜登的決定是捍衛美國利益的適當措施，以應對俄羅

斯的行動，包括網絡入侵和干預選舉，而美方的目標是作出重大、可信的回應，而不是使局勢升

級。財長耶倫補充，拜登簽署的新廣泛授權，可對抗俄羅斯持續擴張的惡意活動。

而據華府高級官員消息指，美國針對俄羅斯的大範圍新制裁可能會對俄羅斯經濟產生更廣泛

的「激冷效應」，但其目的是限制全球金融市場受其溢出效應影響。

消息指針對俄羅斯主權債的措施對經濟的影響範圍可能由通脹到政府借貸成本，同時由資本

外逃到匯價疲軟等方面，但將在一定程度上取決於俄方決定如何回應以及是否升級局勢。

（ａｌ）

