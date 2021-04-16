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16/04/2021 09:56

【大國博弈】俄羅斯縮減今年舉債規模，傳華府正審查數十間俄企

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國政府最新禁止美資銀行在６月中以後，直接購買俄羅斯盧
布計價的主權債後，俄羅斯決定削減今年舉債規模，並將超過市場預期，在上述日期後將只發行
新的俄羅斯聯邦政府債券（ＯＦＺ），將停止增發該國債。
　　俄羅斯財政部具體決定將今年借貸計劃減少８７５０億盧布，即１１４﹒５億美元，而原先
計劃為縮減最多７０００億盧布。
　　俄羅斯財政部長西盧安諾夫針對美國的行動指，新制裁意味美資銀行將錯失機會，預計對俄
羅斯主權債的需求將保持高企。
　　他又指俄羅斯未來幾周決定是否發售ＯＦＺ時，將仔細研究市場情況，暗示財政部可能取消
每周例行標售。
　　目前外國銀行、養老基金、國際資產管理公司持有的ＯＦＺ債券份額在最近幾個月來不斷下
滑。而直至上月底，外資持有的ＯＦＺ債券份額降至２０﹒２％，創２０１５年８月以來最低。

＊華府正審查數十間俄企＊

　　美國司法部助理部長德默斯周四（１５日）則表示，華府正在審查數十間可能威脅美國企業
供應鏈完整性的俄羅斯企業，而這一過程預計需要幾個月時間，可能導致部分俄羅斯企業被提交
給商務部採取進一步行動。
　　他又指調查人員在評估企業是否帶來風險時，將審查該特定企業與俄羅斯情報機構之間已知
的聯繫，而在俄羅斯有後台業務的非俄羅斯企業亦將被審查。
　　他拒絕透露司法部正在調查哪些企業，並稱調查還處於早期階段，而隨著調查取得進展，涉
及的企業數量可能會減少。（ａｌ）

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