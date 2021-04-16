《經濟通通訊社１６日專訊》據美國網路媒體《Ａｘｉｏｓ》最新引述知情人士報道指，於
小布殊時期擔任負責政治事務的副國務卿、前國務院發言人、前哈佛大學教授伯恩斯，正接受美
國駐華大使資格審查的最後階段，相信於未來數周獲委任，成為首批駐外國使節。（ａｌ）
16/04/2021 16:15
【大國博弈】傳拜登將任命前副國務卿伯恩斯為美國駐華大使
《經濟通通訊社１６日專訊》據美國網路媒體《Ａｘｉｏｓ》最新引述知情人士報道指，於
小布殊時期擔任負責政治事務的副國務卿、前國務院發言人、前哈佛大學教授伯恩斯，正接受美
國駐華大使資格審查的最後階段，相信於未來數周獲委任，成為首批駐外國使節。（ａｌ）
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