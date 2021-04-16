【大國博弈】傳拜登將任命前副國務卿伯恩斯為美國駐華大使

《經濟通通訊社１６日專訊》據美國網路媒體《Ａｘｉｏｓ》最新引述知情人士報道指，於

小布殊時期擔任負責政治事務的副國務卿、前國務院發言人、前哈佛大學教授伯恩斯，正接受美

國駐華大使資格審查的最後階段，相信於未來數周獲委任，成為首批駐外國使節。（ａｌ）

