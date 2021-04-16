《談國論企－黎偉成》中國須反擊拜登逐個擊破圍堵劣行

《談國論企》中國在過去幾近三個月受到美國從主權、內政到國際事務等許許多多方面的衝

擊，拜登上台後所採取的逐個擊破和聯群結眾的企圖全面圍堵，與卸任的特朗普在任時明刀明槍

霸道惡意攬炒，用意都是要把中國打壓下來。中國要對美國重新部署長遠、全面的國策，不僅反

擊美帝國主權的事事壓制，更要就美國對華、對國際甚至美國本土的惡思劣行，主動的作出嚴正

的批評、指導，以伸張正義正氣！



＊須制裁美國務院反華反共官員此屬毒瘤＊



即使拜登於２０２１年１月２０日就任後不久舉行的首個記者會，說過「不尋求與中國對抗

」，表面「中聽」，實際最重要的是「不會允許中國超越美國成為世界頭號強國」之語，乃仇華

壓華惡思，由是在入住白宮不足三個月的光景，便頻頻出招，歸納起來，就是聯群結眾和逐個擊

破的圍堵和孤立中國，重點有：

（一）一如美國歷任總統，在主權、內政等問題進行不法無理的挑釁，甚至暗地明裡的組織

破壞、癲覆和有可能動員政變劣行，拜登當然完全沒有絲毫偏離美國國策，特別是對中國，最新

挑起的是（Ｉ）涉台問題。可笑者，為正當美國總統氣候特使克里啟程到上海與中國代表談氣候

問題之前一日，拜登居然派其好友的前美國參議員多德到訪台，不僅屬很卑劣的「正」、邪兩面

手法，更大問題是多德此廝是當年有份推動所謂台灣關係法的其中「立法」者，不是向中國搞挑

釁、搞對抗，是甚麼？

和攬搞（ＩＩ）涉疆問題。美國聯同英國等憑空捏造涉疆謊言施以「制裁」毒手，美國機構

控制的「瑞士良好棉花協會」ＢＣＩ迅「抵制」新疆棉花，有預謀有組識的反華大合唱惡思劣行

，而這更是中國在２０２１年３月１８日中美高層戰略對話，力斥美方在新疆問題上「把「種族

滅絕」的帽子戴到中國頭上，是本世紀最大的謊言」後，便迅搞作。涉疆問題搞不起，因中國狠

狠反制英國附和者取效，故美帝匆匆搞涉台問題，此為主權問題，絕對不可越紅線。

需要高度留意者，為（ＩＩＩ）涉港。中國已《港區國安法》、就港特區選舉等重大問題立

法，無疑建立穩港基礎，惟美帝會甘心嗎？

另一個卑鄙的做法，是（二）千方百計拆中國之牆，包括（ｉ）拜登４月１２日與俄羅斯總

統普京通電話，邀普京訪美，以示「友好」，卻又不肯稍減甚至對俄「制裁」；（ｉｉ）坊間有

傳美國政府多番擬與朝鮮領導人金正恩接觸，意圖弄個拜、金之會，朝鮮無反應，拜登拜（會）

不到金矣。

要指出，中國與俄羅斯、朝鮮等，都是政治理念相若的友好國家，更是美帝國霸權主義者屢

屢找「藉口」甚至「莫須有」打壓和「制裁」者，是為中、俄、朝等越受美打壓就越團結一致凡

數以十年計之因，你一個拜登想一次半次的搞作，就可以拆牆？太天真了，這也是美國的膚淺和

天真！



＊美攬搞中國內政欲拆中俄牆擬聯歐堵華＊



同樣卑劣的，是（三）拜登上台以來，三番四次的要求盟友圍堵中國，而最主要的歐盟力拒

之一劣策。此可見之於中國國家主席習近平於２０２０年４月７日應約同德國總理默克爾通電話

，雙方異口同聲地齊表合作，特別是抗疫、氣候變化等多個重大問題的合作，充分反映出多邊主

義現今仍然是世界的主流。

尤其是作為主要邀約的一方，默克爾所強調的「歐方在對外關係方面堅持自主」，正正是默

克爾於２月１９日在七國集團Ｇ７舉行線上會議，與法國總統馬克龍同表要桿衛多邊的世界秩序

，而「不會事事跟隨美國步伐」，充分顯示德、法為主的歐盟所堅持的良佳原則和文明精神，更

在相當程度受夠了「混世魔王」特朗普的「美國優先」的超霸權主義毒氣。

即使拜登入主白宮還不到三個月，但此人之仇華壓華，以至反共的惡思劣行，彰彰明甚。拜

登之「美國回來了」，與特朗普「狂魔」的「美國優先」，實際是美帝國霸權主義底下如同之一

轍，只是拜登陰濕，口與心不同，而特朗普就霸道直接，都是單邊主義之惡，料拜登與特朗普同

告失敗，美帝現時的緊密跟隨者，如之何？

我要指出者，為奧巴馬、特朗普以至拜登的民主黨人或共和黨人總統，之可以「得心應手」

的打壓、圍堵、攬炒中國，最重要的是有賴美國國務院的「通力支持」。要知道，美國國務院的

主要「職責」，是外交，特別是要制定對他國的攻擊、打壓、制裁、癲覆、奪權之策，而對外經

貿就由美國貿易代表、美國商務部負責，故美國國務院實際就是一個國家級特務機構，建議中國

對美帝的反制政策和措施時，要考慮對美國國務院的主政策官員，對蓬佩奧都可以反制，為甚麼

不可以對美國國務院的惡官？美國國務院是反華反共的一個毒瘤，要狠狠對付之。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

