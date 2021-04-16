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16/04/2021 11:26

【數據解讀】統計局：全年經濟有望保持穩中加固、穩中向好的態勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在發布會表
示，最近國際貨幣基金組織對２０２１年全年的經濟增速進行了修訂，把中國全年的經濟增速提
高到了８﹒４％，預測結果的調整也顯示了國際社會對中國全年經濟發展的信心和期望。從我們
的角度看，全年經濟有望保持穩中加固、穩中向好的態勢。

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