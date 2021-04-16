【數據解讀】統計局：料全年ＣＰＩ處溫和區間，工業消費品不大漲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》３月ＣＰＩ從２月份的下降０﹒２％轉為

上漲０﹒４％，國家統計局新聞發言人劉愛華在發布會表示，從結構上來看，推動ＣＰＩ轉正的

主要因素還在於非食品價格中的汽柴油價格的上漲。３月當月，汽油和柴油價格都出現了１２％

左右的同比上漲，主要是在這兩個能源產品的拉動下。從更多商品類別來看，包括食品在內的價

格上漲都是比較溫和的，甚至是下降的。全年ＣＰＩ有望保持在一個溫和的區間。

她表示，從具體類別來分析，首先是工業消費品的價格３月同比上漲１％，在工業消費品領

域，工業產業體系比較完整，生產能力比較充足，宏觀調控手段比較有效有力，所以從供需基本

面來講，工業消費品不存在大幅上漲的基礎。



＊豬肉價格持續下行有基礎＊



其次從食品價格看，近兩年推動食品價格上漲比較大的因素是豬肉價格，豬肉價格已經連續

幾個月都處於同比下降，同比下降了１８﹒４％。目前，在各地保供穩價各項措施的作用下，生

豬產能得到了顯著恢復。生豬存欄在一季度末同比增長２９﹒５％，生豬存欄連續六個季度都是

環比增長，生豬產能恢復比較迅速。從這個角度來講，豬肉價格持續下行的基礎是有的。

另外一方面，糧食價格最近也比較穩定。今年以來糧食生產形勢比較好，冬小麥苗情是略好

於往年水平的，從這方面來講，糧食安全也是有保障的。所以，不管是從豬肉價格還是從糧食價

格來看，ＣＰＩ上漲的壓力不大。

第三看服務價格，目前服務業穩步恢復，不管是供給還是需求都處於恢復期，所以服務業價

格隨著後期供給需求的逐步恢復，可能會呈現溫和上漲的態勢。

