《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》對於碳達峰會不會影響經濟，國家統計局
新聞發言人劉愛華在發布會表示，總體上看，到２０３０年達成碳達峰，展示了我們綠色發展的
信心。碳達峰必然會推進能源生產、能源消費向著清潔低碳的方向轉變，現在還在路上。從今年
一季度看，單位ＧＤＰ能耗下降３﹒１％，說明我們在這方面已經採取行動，對經濟綠色發展是
非常有好處的。
16/04/2021 11:26
【數據解讀】統計局：碳達峰對經濟綠色發展非常有好處
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》對於碳達峰會不會影響經濟，國家統計局
新聞發言人劉愛華在發布會表示，總體上看，到２０３０年達成碳達峰，展示了我們綠色發展的
信心。碳達峰必然會推進能源生產、能源消費向著清潔低碳的方向轉變，現在還在路上。從今年
一季度看，單位ＧＤＰ能耗下降３﹒１％，說明我們在這方面已經採取行動，對經濟綠色發展是
非常有好處的。
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