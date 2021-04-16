【數據解讀】統計局：就業總量壓力較大，結構性矛盾有所顯現

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》一季度，城鎮調查失業率平均５﹒４％，

比去年同期下降０﹒４個百分點。３月份當月，城鎮調查失業率５﹒３％，同比下降０﹒６個百

分點。國家統計局新聞發言人劉愛華在發布會表示，目前就業形勢是比較穩定的。但今年全年的

就業總量壓力還是比較大的，同時在經濟恢復的過程中，結構性矛盾也有所顯現。

一季度農村外出務工勞動力數量１﹒７億多人，比２０１９年同期減少了２４６萬人。可以

看到，因為部分服務業，尤其是中小型企業生產經營面臨比較多的困難，仍然處於恢復元氣的過

程中，所以對就業的需求有所影響，間接帶來農民工外出就業的數量還沒有回到疫情前的水平。

３月份１６－２４歲年輕人的調查失業率是１３﹒６％，比上年同期上升，說明年輕人就業還面

臨一定的困難。這可能和春節節後大量年輕人進入勞動力市場，帶來摩擦性的失業有關係，一定

程度上可能也反映了就業市場在趨於活躍。但年輕人就業問題的解決還需要一段時間的消化，這

方面總量的壓力確實是存在的。

另外，結構性矛盾也同時存在。沿海的工業和外貿大省，很多企業普遍反映存在招工難的問

題。我們最近做的一項包括９萬多家規模以上工業企業的調查顯示，約４４％的企業反映招工難

是他們面臨的最大問題，這個比例也是近幾年來的新高。在一些調研中，很多企業反映，一線的

普工難招，高技能人才難招，技術工人難招，這些在經濟恢復的過程中也已經開始出現。

所以就業的總量壓力、結構壓力同時存在。下一階段，隨著經濟持續恢復，要繼續強化就業

優先的政策，加大對就業困難群體的幫扶，通過保障就業服務，拓展市場化、社會化的就業渠道

，逐步解決就業領域面臨的問題。

