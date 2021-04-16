【數據解讀】統計局：國內上游商品價格不具備長期上漲基礎

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在發布會回

應大宗商品漲價問題表示，從目前ＰＰＩ上漲的結構性特徵來看，主要還是影響了一些上游的行

業，對下游行業的影響目前還沒有顯現出來。從目前的情況來看，供給在經濟恢復的大勢下，供

給的質量、供給的能力都是在逐步改善的；從需求來看，目前仍然處於恢復過程中。從這方面來

看，國內上游產品的價格不具備長期上漲的基礎。

她表示，近一個時期，在全球流動性寬鬆、市場需求有所復甦、供給短期又比較短缺等各種

因素的推動下，國際大宗商品價格確實出現了一波上漲。從相關國際組織的數據來看，一季度國

際能源平均價格環比上漲了３５﹒３％，非能源價格平均價格環比上漲了１１﹒８％，漲幅達到

了近年來的相對高位。

從中國近期的價格走勢來看，部分原材料價格也呈現了上漲態勢。３月ＰＰＩ同比漲幅達到

４﹒４％，在之前接近一年半持續下降後，今年１月份改變了這種趨勢。３月份推動ＰＰＩ上漲

４﹒４％的主要因素是石油相關的產業和金屬相關的產業。其中，石油相關的產業平均價格同比

上漲了１１﹒１％，金屬相關的行業上漲了１７﹒６％。從總體上來講，ＰＰＩ本身還屬於結構

性上漲，主要是生產資料價格上漲帶來的。生產資料３月同比上漲了５﹒８％。生活資料價格方

面還比較平穩，當月同比上漲了０﹒１％。

