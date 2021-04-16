【北水炒Ｄ乜】淨流入大增近５倍至６０億人幣，買騰訊吉利沽小米

《經濟通通訊社１６日專訊》中港股市反覆靠穩，恆指高開３４點，甫開曾升１０８點，見

２８９０１點半日高，之後內地公布的數據遜預期，拖累恆指曾倒跌８２點，見２８７１１點全

日低，稍穿１０天線（約２８７１５點）後喘穩，午後重上兩萬九，曾飆２８６點，見２９０７

９點為一周高。恆指收報２８９６９點，升１７６點或０﹒６％。

按額度計算，北水全日淨流入６０億元人民幣，增加４９８﹒８％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、中國海洋石油（００８８３）；淨

賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）。

主板成交１４３１﹒７３億元增加１５％。其中港股通成交２８４﹒５億元，佔總成交

１９﹒９％。



＊北水大手掃股王，淨流入近１６億元＊



騰訊升１﹒９４％報６３２元，北水淨買入１５﹒９億元。

吉利汽車純電動合資品牌新車登場，股價飆７﹒１３％報２１﹒８元，北水淨買入３﹒８億

元。

中海油升３﹒０６％報８﹒４３元，北水淨買入３﹒８億元。

小米升１﹒９６％報２６﹒０５元，北水淨賣出１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １５﹒８８

吉利汽車 （００１７５） ３﹒８２

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒７９

美團 （０３６９０） ３﹒４４

李寧 （０２３３１） １﹒７７



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －０﹒９７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

