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16/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入大增近５倍至６０億人幣，買騰訊吉利沽小米

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中港股市反覆靠穩，恆指高開３４點，甫開曾升１０８點，見
２８９０１點半日高，之後內地公布的數據遜預期，拖累恆指曾倒跌８２點，見２８７１１點全
日低，稍穿１０天線（約２８７１５點）後喘穩，午後重上兩萬九，曾飆２８６點，見２９０７
９點為一周高。恆指收報２８９６９點，升１７６點或０﹒６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６０億元人民幣，增加４９８﹒８％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、中國海洋石油（００８８３）；淨
賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１４３１﹒７３億元增加１５％。其中港股通成交２８４﹒５億元，佔總成交
１９﹒９％。

＊北水大手掃股王，淨流入近１６億元＊

　　騰訊升１﹒９４％報６３２元，北水淨買入１５﹒９億元。
　　吉利汽車純電動合資品牌新車登場，股價飆７﹒１３％報２１﹒８元，北水淨買入３﹒８億
元。
　　中海油升３﹒０６％報８﹒４３元，北水淨買入３﹒８億元。
　　小米升１﹒９６％報２６﹒０５元，北水淨賣出１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１５﹒８８
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　３﹒８２
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　３﹒７９
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒４４
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒７７

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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