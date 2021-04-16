《美元走勢－羅明立》美債息調整後仍看漲，優先考慮低吸美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９６ １０８﹒６１ １０８﹒９４

歐元╱美元 １﹒１９７５ １﹒１９５３ １﹒１９７０

英鎊╱美元 １﹒３７８５ １﹒３７１６ １﹒３７３８

美元╱瑞郎 ０﹒９２３５ ０﹒９１９７ ０﹒９２０２

美元╱港元 ７﹒７６９０ ７﹒７６６２ ７﹒７６７３

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《美元走勢》周四（１５日）的數據顯示美國經濟持續強勁復甦，３月零售銷售按月上升

９﹒８％，遠高於預期的５﹒８％，創下自去年５月份以來最大漲幅。同時，上周申請失業金人

數下降至５７﹒６萬人，是去年３月以來新低，亦低於預期的７０萬人。由於美聯儲近期不斷強

調利率會較長一段時間保持接近零水平，認為通脹上升是暫時性，雖然零售數據強勁，美債收益

率卻跌破１﹒６％。美匯指數在９１﹒５０回穩，歐元在１﹒２水平的阻力仍然有效。

估計美國經濟將受疫情受控及疫苗接種理想的因素支持而繼續反彈，通脹上行壓力不易回落

，債券收益率調整後仍然看漲，美匯在９１水平應有不錯的支持，仍然優先考慮低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８００ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

