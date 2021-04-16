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即市新聞

16/04/2021 16:07

《美元走勢－羅明立》美債息調整後仍看漲，優先考慮低吸美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９６　　　１０８﹒６１　　　１０８﹒９４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９７５　　　１﹒１９５３　　　１﹒１９７０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７８５　　　１﹒３７１６　　　１﹒３７３８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２３５　　　０﹒９１９７　　　０﹒９２０２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９０　　　７﹒７６６２　　　７﹒７６７３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周四（１５日）的數據顯示美國經濟持續強勁復甦，３月零售銷售按月上升
９﹒８％，遠高於預期的５﹒８％，創下自去年５月份以來最大漲幅。同時，上周申請失業金人
數下降至５７﹒６萬人，是去年３月以來新低，亦低於預期的７０萬人。由於美聯儲近期不斷強
調利率會較長一段時間保持接近零水平，認為通脹上升是暫時性，雖然零售數據強勁，美債收益
率卻跌破１﹒６％。美匯指數在９１﹒５０回穩，歐元在１﹒２水平的阻力仍然有效。
　　估計美國經濟將受疫情受控及疫苗接種理想的因素支持而繼續反彈，通脹上行壓力不易回落
，債券收益率調整後仍然看漲，美匯在９１水平應有不錯的支持，仍然優先考慮低位吸納。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８００　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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