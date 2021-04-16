【夜期時段】即月期指最新報２８９９１點，升８點，高水２１點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９９８點，升１５點，高水

２８點，最新報２８９９１點，升８點，高水２１點，合約成交３３４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１０３７點，升４點，高水９點，最新報１１０３４點，

升１點，高水６點，合約成交１６５張。

