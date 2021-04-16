《經濟通通訊社１６日專訊》會德豐地產投得港鐵（０００６６）旗下黃竹坑站「港島南岸
」第六期的住宅用地。會德豐地產主席梁志堅表示，非常高興投得該地皮，配合「躍動港島南」
計劃，相信港島南區為未來非常矚目的大型發展，集團十分看好區內前景。加上會德豐地產發展
住宅項目經驗豐富，並擁有與港鐵合作經驗，將於黃竹坑打造全新住宅項目。
他又指，該項目可建總樓面面積約５０﹒３８萬平方呎，加上具鐵路優勢，交通非常便利，
配合未來商場配套，落成後將提供優質及便捷的市區生活。（ｙｗ）
16/04/2021 17:45
【地皮開標】梁志堅：非常高興投得港島南岸第六期，看好區內前景
《經濟通通訊社１６日專訊》會德豐地產投得港鐵（０００６６）旗下黃竹坑站「港島南岸
」第六期的住宅用地。會德豐地產主席梁志堅表示，非常高興投得該地皮，配合「躍動港島南」
計劃，相信港島南區為未來非常矚目的大型發展，集團十分看好區內前景。加上會德豐地產發展
住宅項目經驗豐富，並擁有與港鐵合作經驗，將於黃竹坑打造全新住宅項目。
他又指，該項目可建總樓面面積約５０﹒３８萬平方呎，加上具鐵路優勢，交通非常便利，
配合未來商場配套，落成後將提供優質及便捷的市區生活。（ｙｗ）
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