【地皮開標】梁志堅：非常高興投得港島南岸第六期，看好區內前景

《經濟通通訊社１６日專訊》會德豐地產投得港鐵（０００６６）旗下黃竹坑站「港島南岸

」第六期的住宅用地。會德豐地產主席梁志堅表示，非常高興投得該地皮，配合「躍動港島南」

計劃，相信港島南區為未來非常矚目的大型發展，集團十分看好區內前景。加上會德豐地產發展

住宅項目經驗豐富，並擁有與港鐵合作經驗，將於黃竹坑打造全新住宅項目。

他又指，該項目可建總樓面面積約５０﹒３８萬平方呎，加上具鐵路優勢，交通非常便利，

配合未來商場配套，落成後將提供優質及便捷的市區生活。（ｙｗ）

