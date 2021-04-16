《經濟通通訊社１６日專訊》現年９２歲、長和系創辦人李嘉誠接種疫苗。李嘉誠基金會今
天在社交平台上發文兼上載照片，顯示李嘉誠正接受護士注射疫苗，並指「我今天打咗疫苗，你
打咗未？」，而發言人回覆指李嘉誠是接種第一針ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）。（ｙｗ）
16/04/2021 18:21
【新冠疫苗】李嘉誠基金會上載照片展示李嘉誠接種復必泰疫苗
《經濟通通訊社１６日專訊》現年９２歲、長和系創辦人李嘉誠接種疫苗。李嘉誠基金會今
天在社交平台上發文兼上載照片，顯示李嘉誠正接受護士注射疫苗，並指「我今天打咗疫苗，你
打咗未？」，而發言人回覆指李嘉誠是接種第一針ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）。（ｙｗ）
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