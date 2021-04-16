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16/04/2021 16:28

【香港政情】黎智英８﹒１８非法集結案被判監１年

　　《經濟通通訊社１６日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英等共９人涉於２０１９年
８月１８日參與港島遊行，黎智英、李卓人等７人經區域法院審訊後，被裁定組織及明知而參與
未經批准的集結兩罪成，黎智英今日下午在西九龍裁判法院被法官判處入獄１年，另外李卓人亦
被判處囚１年，梁國雄入獄１年半、何秀蘭入獄８個月，吳靄儀及何俊仁入獄１年，但獲准緩刑
兩年，梁耀忠被判入獄８個月，緩刑１年，李柱銘被判入獄１１個月，緩刑兩年。
（ｂｎ）（ｚｚ）

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