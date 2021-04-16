《經濟通通訊社１６日專訊》展程控股（０１８５４）發盈警，預期截至今年２月底止１１
個月的虧損將擴大至３６０萬元，而２０２０年同期則錄得扣除轉板上市專業費用前虧損約
１２０萬元。
公司表示，淨虧損擴大，主要由於消費意欲疲弱、整體飲食業經營環境逆轉及新型冠狀病毒
的爆發對飲食業實施就餐限制，導致對集團食品供應的需求減少而導致收益及毛利減少。集團於
期內收到約３９０萬元的政府撥款，抵銷部分淨虧損。（ｓｋ）
16/04/2021 18:16
【企業盈警】展程控股料今年２月底止１１個月虧損將擴至３６０萬
《經濟通通訊社１６日專訊》展程控股（０１８５４）發盈警，預期截至今年２月底止１１
個月的虧損將擴大至３６０萬元，而２０２０年同期則錄得扣除轉板上市專業費用前虧損約
１２０萬元。
公司表示，淨虧損擴大，主要由於消費意欲疲弱、整體飲食業經營環境逆轉及新型冠狀病毒
的爆發對飲食業實施就餐限制，導致對集團食品供應的需求減少而導致收益及毛利減少。集團於
期內收到約３９０萬元的政府撥款，抵銷部分淨虧損。（ｓｋ）
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