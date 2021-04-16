【香港政情】８３１案黎智英判入獄８個月，李卓人判囚６個月

《經濟通通訊社１６日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、楊森及李卓人早前承認

於前年８月３１日明知而參與未經批准集結，案件今午於西九龍裁判法院由法官胡雅文判刑。黎

智英被判入獄８個月。楊森則判囚８個月，緩刑１年。李卓人被判入獄６個月。當中黎智英和李

卓人其中兩個月刑期，與８﹒１８案刑期分期執行，兩人就兩案共被判入獄１４個月。

法院之前就黎智英等共９人涉嫌於前年８月１８日參與港島遊行判刑，其中，黎智英和李卓

人均被判入獄１年。（ｂｎ）

