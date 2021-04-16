《經濟通通訊社１６日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、楊森及李卓人早前承認
於前年８月３１日明知而參與未經批准集結，案件今午於西九龍裁判法院由法官胡雅文判刑。黎
智英被判入獄８個月。楊森則判囚８個月，緩刑１年。李卓人被判入獄６個月。當中黎智英和李
卓人其中兩個月刑期，與８﹒１８案刑期分期執行，兩人就兩案共被判入獄１４個月。
法院之前就黎智英等共９人涉嫌於前年８月１８日參與港島遊行判刑，其中，黎智英和李卓
人均被判入獄１年。（ｂｎ）
16/04/2021 17:43
【香港政情】８３１案黎智英判入獄８個月，李卓人判囚６個月
《經濟通通訊社１６日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、楊森及李卓人早前承認
於前年８月３１日明知而參與未經批准集結，案件今午於西九龍裁判法院由法官胡雅文判刑。黎
智英被判入獄８個月。楊森則判囚８個月，緩刑１年。李卓人被判入獄６個月。當中黎智英和李
卓人其中兩個月刑期，與８﹒１８案刑期分期執行，兩人就兩案共被判入獄１４個月。
法院之前就黎智英等共９人涉嫌於前年８月１８日參與港島遊行判刑，其中，黎智英和李卓
人均被判入獄１年。（ｂｎ）
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