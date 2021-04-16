《品中資－羅國森》阿里（０９９８８）遭罰「巨款」的啟示

《品中資》去年１１月，國家市場監管總局、中央網信辦和稅務總局三部門，聯合召開規範

線上經濟秩序行政指導會，邀請了阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）、京東（０９６１８）

、美團（０３６９０）、字節跳動、滴滴、快手（０１０２４）和拼多多等２７間主要互聯網平

台企業代表開會，會上要求該等企業要依法合規經營，強化自我約束。

從那一刻開始，內地正式掀起反壟斷風潮。上周六（１０日），針對阿里的反壟斷調查有了

結果，阿里被罰破紀錄的１８２億元（人民幣．下同），這個罰款是根據２０１９年阿里在內地

銷售額的４％為計算基礎。

市場普遍認為，這個罰款比預期中溫和，所以，對阿里應該是利好的。而阿里的反應是「誠

懇接受，堅決服從」，並聲言再沒有其他反壟斷調查在進行，因此，阿里股價擺脫過去半年的頹

勢。這個星期，阿里股價升了７％，不但跑贏大市，更跑贏一眾「平台經濟股」。

阿里的罪狀是利用市場支配地位，對平台內商家提出「二選一」要求，獲取不正當競爭優勢

。除了阿里之外，我相信，其他大型互聯網平台企業，為了鞏固自己的市場領導地位，某程度上

的「二選一」肯定存在，問題只是手段有多辣而已！

因此，當阿里的調查告一段落之後，反壟斷風潮馬上伸延至其他互聯網平台企業。根據傳媒

報道，該三部委本周二（１３日），約見了另外３４家互聯網平台企業。



＊二選一問題最嚴重＊



綜合媒體的報道，三部委邀約面談的重點如下：首先，強逼實施「二選一」、濫用市場支配

地位、實施「大數據殺熟」、漠視假冒偽劣、信息洩露，以及實施涉稅違法等行為，必須嚴肅整

治。而當中「二選一」的問題最為嚴重，這是大型互聯網平台企業太有錢的結果（內地稱為資本

任性）。監管機構認為，這是對市場競爭秩序的公然踐踏和破壞，必須根治。

第二是平台企業要在一個月內全面自我檢查，逐項整改，並向社會公開《依法合規經營承諾

》，接受社會監督。

第三點對投資者的啟示較大，就是加強平台企業違法違規行為的規範治理，並不意味國家支

持和鼓勵平台經濟的態度有改變。這一點與我的理解相同。

對於中央加強對大型民企的監控，過去幾年有很多解讀，其中最聳人聽聞的就是「國進民退

」，即是民企發展到某一個地步，就要淡出，讓出整間企業予國企經營。

這個說法在阿里巴巴創辦人馬雲於２０１８年宣布，兩年後退休時最甚囂塵上，因為馬雲宣

布退休時才５４歲，相信沒有太多人相信，馬雲會捨得在如此盛年，就退出自己一手創辦，且發

展得如日方中的事業王國。

當時最誇張的說法是，中央要入股阿里這類賺大錢的民企。我認為，這個說法完全不可信，

因為如果中央真的這樣做，除了是走改革開放的回頭路外，還會嚴重打擊外資投資中國的信心。

中國搞了幾十年改革開放，目的是讓計劃經濟之外，大量加入市場元素，因為民營企業能夠

靈活應對市場變化，現在總算有些成績，如果說要推倒重來，減少市場元素，等於再搞計劃經濟

，怎樣說也是不可能的。

從另一個角度看，大型民企確實賺大錢，長遠甚至有機會賺得多過國企，但她們對國民經濟

也有很大貢獻，面對當前的世界經濟困局，中央無理由去打壓她們，這樣等於拿起石頭砸自己的

腳。

很多人都舉美團做例子，即使美團有可能壟斷內地的外賣市場，又向社區團購的方向發展（

稱為美團優選），但她確實聘用了大量「騎手」送外賣，為中國解決了大量就業問題。下面是我

從美團２０２０年的業績報表中摘錄的一段說話：

「截至２０２０年末，共有９５０萬名外賣騎手通過美團平台增收，甚中就包括約２３０萬

名來自貧困地區的騎手，通過美團擺脫了貧困。」



＊罰錢可以解決問題＊



由此可見，這些平台經濟股也許壟斷了市場，甚至有不當的經營手法，但她們對國民經濟確

實有一定貢獻。從今次中央重罰阿里，但只是罰巨款的結果看來，我自己也得到了啟示，那就是

，中央最終的懲罰，原來都是向歐美國家偷蹺，那就是「用錢解決」。

如是的話，問題就好辦，事情也明朗了。中央確實會加強「反壟斷」的執法，而未來大型互

聯網企業也肯定要自我整改。如果改得不合監管機構的意思，也有很大可能遭罰巨款。但這不是

要完全推翻幾十年改革開放的成果，也不是要打壓民營企業的發展空間。只要合規合法經營，繼

續造好造大仍然是可以的。

當然，從投資角度，這些大型的互聯網企業的估值就要重新計算了，過去幾個月，這些龍頭

科網股的股價回落，正是重新估值的過程（結果？）。下表列出六大互聯網平台經濟股高位下跌

幅度和本周的變幅，具體分析下次再續。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



六大平台經濟股從高位跌幅與本周變幅



股票名稱 ５２高位 上周五收市價 高位跌幅 周四收市價 跟上周五

比較變幅

（元） （元） （％） （元） （％）

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騰訊 （００７００） ７７５﹒５ ６２０﹒５ ２０﹒０ ６２０﹒０ －０﹒０８

快手 （０１０２４） ４１７﹒８ ２７６﹒４ ３３﹒９ ２４０﹒０ －１３﹒２０

小米 （０１８１０） ３５﹒９ ２５﹒７ ２８﹒５ ２５﹒５５ －０﹒６０

美團 （０３６９０） ４６０ ３１４﹒０ ３１﹒８ ２８４﹒８ －９﹒３０

京東 （０９６１８） ４２２﹒８ ３１６﹒０ ２５﹒３ ３０１﹒０ －４﹒８０

阿里巴巴（０９９８８） ３０９﹒４ ２１８﹒０ １９﹒６ ２３３﹒８ ＋７﹒２０

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國企指數 １２２７１ １０９７７ １０﹒６ １０９０６ －０﹒６０

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