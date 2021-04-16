【科創板】九號公司業績扭虧，簡稱將去「Ｕ」

《經濟通通訊社１６日專訊》科創板「ＣＤＲ第一股」九號公司（滬：６８９００９）昨日

（１５日）晚間披露２０２０年年度報告。公司去年實現營業收入６０﹒０３億元（人民幣．下

同），同比增３０﹒９％；淨利潤７３４７﹒３１萬元，而公司２０１９年虧損４﹒５５億元。

業績扭虧為盈的主要原因，九號公司稱，一是公司主營業務穩步發展，電動滑板車等主要產

品實現同比增長，同時電動自行車、電動摩托車正式投入市場，公司銷售能力不斷提升、銷售渠

道不斷拓展。二是２０２０年度非經常性損益對淨利潤的影響遠小於２０１９年同期，主要是因

為２０１９年存在大額優先股公允價值變動損失，而２０２０年無該事項。

不過，九號公司扣非淨利潤為５１２６﹒１５萬元，同比出現５３﹒３４％的下滑。主要原

因是２０２０年度確認股份支付費用金額較大，約為３億元，而２０１９年度股份支付費用為

９８４９﹒１０萬元。

根據相關規定，九號公司２０２０年度淨利潤以及扣非後淨利潤均為正，符合「上市時未盈

利公司首次實現盈利」的情形，公司Ａ股證券簡稱將於下周一（１９日）取消特別標識Ｕ，由「

九號公司－ＵＷＤ」變更為「九號公司－ＷＤ」。



＊九號公司：子公司擬引入小米科技等戰投＊



同日，九號公司公告，子公司互動科技擬引入小米科技等戰投。互動科技擬向激勵對象衛來

、喬瀟楠實施股權激勵；引進戰略投資者紅杉沐辰、小米科技和ＡｓｔｒｅｎｄＩＶ對互動科技

增資８００萬元、６００萬元、６００萬元。上述股權激勵及引進戰略投資者交易完成後，公司

持有互動科技股權由８０％變更為６１﹒２％。

公開資料顯示，九號公司是專注於智能短交通和服務類機器人領域的創新企業。公司主營業

務為各類智能短程移動設備的設計、研發、生產、銷售及服務。公司產品已形成包括智能電動平

衡車、智能電動滑板車、智能服務機器人等品類產品線。（ｌｃ）

