《經濟通通訊社１６日專訊》配備華為自動駕駛技術的北汽新能源極狐阿爾法Ｓ的ＨＩ版車
型，１５日在上海進行公開試乘，這是華為自動駕駛技術首次公開試乘。據《新華社》報道，現
場測試車輛的行駛情況較為平穩，在紅綠燈啟停、無保護左轉、避讓路口車輛、禮讓行人、變道
等情形下均能實現城區通勤無干預自動駕駛。
華為輪值董事長徐直軍透露，華為自動駕駛能夠在市區做到１０００公里無干預的自動駕駛
。（ａｃ）
16/04/2021 08:47
【華為動向】華為自動駕駛汽車在上海進行首次公開試乘
《經濟通通訊社１６日專訊》配備華為自動駕駛技術的北汽新能源極狐阿爾法Ｓ的ＨＩ版車
型，１５日在上海進行公開試乘，這是華為自動駕駛技術首次公開試乘。據《新華社》報道，現
場測試車輛的行駛情況較為平穩，在紅綠燈啟停、無保護左轉、避讓路口車輛、禮讓行人、變道
等情形下均能實現城區通勤無干預自動駕駛。
華為輪值董事長徐直軍透露，華為自動駕駛能夠在市區做到１０００公里無干預的自動駕駛
。（ａｃ）
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