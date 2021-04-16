【華為動向】華為自動駕駛汽車在上海進行首次公開試乘

《經濟通通訊社１６日專訊》配備華為自動駕駛技術的北汽新能源極狐阿爾法Ｓ的ＨＩ版車

型，１５日在上海進行公開試乘，這是華為自動駕駛技術首次公開試乘。據《新華社》報道，現

場測試車輛的行駛情況較為平穩，在紅綠燈啟停、無保護左轉、避讓路口車輛、禮讓行人、變道

等情形下均能實現城區通勤無干預自動駕駛。

華為輪值董事長徐直軍透露，華為自動駕駛能夠在市區做到１０００公里無干預的自動駕駛

。（ａｃ）

