【聚焦數據】３月發電量增速加快至１７﹒４％，進口原油大幅增長

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，３月份，規模以上工業原煤生產小幅下降，

原油生產穩定增長，天然氣、電力生產保持較快增長。以２０１９年３月份為基期，原煤、原油

、電力生產兩年平均增長較為平穩，天然氣生產增長較快。



＊首季發電量同比增１９％＊



３月份，發電６５７９億千瓦時，同比增長１７﹒４％，比２０１９年３月份增長１２％，

兩年平均增長５﹒８％，日均發電２１２﹒２億千瓦時。一季度，發電１９０５１億千瓦時，同

比增長１９﹒０％，比２０１９年一季度增長１０﹒８％，兩年平均增長５﹒３％。

分品種看，３月份，火電、核電、風電保持增長，水電、太陽能發電出現下降。其中，火電

同比增長２５﹒７％，以２０１９年３月份為基期，兩年平均增長７﹒８％；水電下降

１１﹒５％，兩年平均下降８﹒８％；核電增長１１﹒７％，兩年平均增長９﹒２％；風電增長

４﹒０％，兩年平均增長１０﹒８％；太陽能發電下降０﹒６％，兩年平均增長３﹒９％。



＊３月原煤生產小幅下降至０﹒２％＊



３月份，生產原煤３﹒４億噸，同比下降０﹒２％，比２０１９年３月份增長９﹒４％，兩

年平均增長４﹒６％，日均產量１０９９萬噸；進口煤炭２７３３萬噸，同比下降１﹒８％。

一季度，生產原煤９﹒７億噸，同比增長１６％，比２０１９年一季度增長１５﹒４％，兩

年平均增長７﹒４％；進口煤炭６８４６萬噸，同比下降２８﹒５％。



＊３月進口原油同比增２０﹒８％＊



３月份，生產原油１７０９萬噸，同比增長３﹒３％，比２０１９年３月份增長３﹒３％，

兩年平均增長１﹒６％，日均產量５５﹒１萬噸。加工原油５９７９萬噸，同比增長

１９﹒７％，比２０１９年３月份增長１１﹒８％，兩年平均增長５﹒８％，日均加工

１９２﹒９萬噸。

一季度，生產原油４９１８萬噸，同比增長１﹒４％，比２０１９年一季度增長３﹒８％，

兩年平均增長１﹒９％；加工原油１７４０４萬噸，同比增長１６﹒５％，比２０１９年一季度

增長１１﹒１％，兩年平均增長５﹒４％。

３月份，進口原油４９６６萬噸，同比增長２０﹒８％；一季度，進口原油１３９２３萬噸

，同比增長９﹒５％。



＊３月天然氣進口同比增長２６﹒１％＊



３月份，生產天然氣１８５億立方米，同比增長１２﹒１％，比２０１９年３月份增長

２４﹒７％，兩年平均增長１１﹒７％，日均產量６億立方米。

一季度，生產天然氣５３３億立方米，同比增長１３﹒１％，比２０１９年一季度增長

２３﹒４％，兩年平均增長１１﹒１％。

３月份，進口天然氣８７３萬噸，同比增長２６﹒１％。一季度，進口天然氣２９３９萬噸

，同比增長１９﹒６％。（ｊｔ）

